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АНАЛІТИКА

Світовий банк і Україна готують нові рамкові проєкти в освіті та соцсфері на $1,7 млрд

17:01 30.08.2023 |

Економіка

 

Підготовку нових рамкових проєктів "Удосконалення результатів освіти в скрутні часи" (Lifting up Education And Results in times of Need, LEARN) та "Інвестиції в соціальний захист для інклюзивності, стійкості та ефективності" (INSPIRE) обговорили Міністерство фінансів України та представники Світового банку 29 серпня.

Як зазначено в повідомленні Мінфіну на його сайті в середу, орієнтовна вартість цих проєктів становить відповідно $500 млн і $1,2 млрд.

Уточнюється, що також у центрі уваги був анонсований раніше цього року новий проєкт "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (Heal Ukraine) обсягом EUR368 млн.

Мінфін нагадав, що наразі реалізовуються проєкти "Вдосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" обсягом $200 млн, "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" обсягом $750 млн.

Зазначається, що на зустрічі заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев наголосив на важливості для України реалізації заходів, спрямованих на формування людського капіталу, зокрема на розвиток сфер охорони здоров'я, освіти та соціального захисту.

"Для нас зараз одним із головних викликів є напрацювання ефективних заходів і стимулювання наших громадян повертатися в Україну та вкладати свій капітал у розвиток і відновлення держави. Крім того, ми також маємо напрацювати необхідні рішення, щоб шкільна освіта стала якісною та ефективною для дітей", - сказав він.

На його думку, новий спільний проєкт LEARN забезпечить нагальні потреби у відновленні сфери освіти в Україні.

Заступник міністра додав, що окремо було приділено увагу продовженню реформи "Нова українська школа".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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