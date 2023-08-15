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Оцінки ведення бізнесу в регіонах України за рік зросли, але задовільні вони лише на заході - ЄБА

20:34 14.08.2023 |

Економіка

 

Підприємці чотирьох стратегічних регіонів, у яких зосереджені регіональні офіси Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), - Львова, Одеси, Харкова та Дніпра - покращили оцінки ведення бізнесу порівняно з 2022 роком у середньому на 0,3 бала за шкалою від 1 до 5, однак у позитивній частині шкали вони залишаються лише на заході країни.

Як повідомляє Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) у пресрелізі в понеділок, ситуацію у Львові бізнес оцінив у 2,64 бала (2,52 у 2022 році), в Одесі - у 2,47 бала (2,15 бала), у Дніпрі - у 2,25 бала (1,88) та в Харкові - у 1,62 бала (1,28 бала).

Зазначається, що спільними викликами для більшості регіонів є питання мобілізації, передбачуваності процедури бронювання, відтоку робочої сили за кордон і закордонних відряджень. У більшості регіональних компаній у лавах Збройних сил служать до 20% від військовозобов'язаних співробітників, найбільш напруженою ситуація є в Західному регіоні, де лише 4% компаній не мають мобілізованих працівників. Під час планування своєї діяльності більшість компаній орієнтується на закінчення війни в перспективі одного-трьох років.

Як і торік, підприємці західного регіону найвище серед інших оцінили умови ведення бізнесу. Так, 72% вважають їх задовільними, 20% стверджують, що їм складно працювати, і 8% - що дуже складно. Минулого року умови ведення бізнесу як задовільні оцінювали 56% і 41% - як складні, 76% компаній регіону працюють у повному обсязі та 24% з певними обмеженнями.

Говорячи про втрати, від початку повномасштабного вторгнення тільки чверть підприємців на заході країни їх не зазнали, 46% повідомляють про втрати до $1 млн, 21% - у діапазоні $1-10 млн і 8% - про втрати від $10 млн.

На другому місці за оцінкою ведення бізнесу опинилася Одеса: 53% опитаних зазначають, що їм складно вести бізнес у регіоні (71% торік), для 41% - задовільно і для 6% - легко. На повну потужність у регіоні працюють 47% компаній, решта 53% з певними обмеженнями.

Серед топпроблем регіону підприємці відзначили відтік робочої сили за кордон, труднощі з логістикою, корупцію і непередбачувані дії держави, які можуть погіршити стан бізнесу.

Про втрати до $1 млн за цей час повідомляють 44%, 12% фіксують втрати в діапазоні $1-10 млн, а 25% - понад $10 млн.

У ЄБА зазначили, що в Дніпрі частка підприємців, які оцінюють умови роботи як складні, порівняно з минулим роком знизилася з 75% до 69%, тоді як решта 31% вважає їх задовільними. Повним обсягом у регіоні наразі працюють 37% компаній, решта 63% - із певними обмеженнями.

Майже третина компаній дніпровського регіону не має мобілізованих співробітників, водночас у 56% мобілізовані до 20% від військовозобов'язаних працівників.

До топпроблем регіону компанії віднесли труднощі з виїздом у закордонні відрядження і з бронюванням співробітників, зниження купівельної спроможності населення і корупцію.

У ЄБА додали, що збитки підприємців у дніпровському регіоні за півтора року повномасштабного вторгнення суттєві. Четверта частина опитаних бізнесів втратили понад $10 млн за цей час. Іще 38% повідомляють про втрати в діапазоні $1-10 млн, а 31% - про втрати до $1 млн, тоді як не зазнали збитків лише 6% компаній.

Найгірше умови ведення бізнесу другий рік поспіль оцінили компанії харківського регіону: 94% складно працювати (93% минулого року), серед яких варіант дуже складно обрали 44%. Лише 6% оцінили ведення бізнесу на задовільному рівні.

Серед опитаного бізнесу тільки 6% працюють повним обсягом, решта 63% працюють з обмеженнями, а 31% поки що не працюють зовсім.

Головними проблемами компанії називають зниження купівельної спроможності населення, відтік персоналу за кордон і мобілізацію працівників.

За півтора року повномасштабної війни 63% опитаних підприємців харківського офісу асоціації втратили до $1 млн, втрати 19% сягають $1-10 млн, а 12% втратили понад $10 млн, тоді як тільки 6% бізнесу не зазнали жодних втрат. З огляду на це у 38% опитаних у планах на найближчі півроку стоїть скорочення витрат.

Згідно з опитуванням, бізнес харківського регіону має також найпохмуріші прогнози щодо тривалості війни. Тоді як 19% допускають її завершення до кінця 2023 року, 44% очікують цього протягом одного-трьох років, а 31% вважають, що війна триватиме довше.

Опитування проводили з 4 до 24 липня, у дослідженні взяли представники 74 компаній із регіональних офісів ЄБА.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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