Україна в I півріччі збільшила імпорт агропродукції на 21% - ІАЕ

За даними Державної служби статистики, у січні-червні 2023 року в Україну було ввезено агропродукції на 3528 млн дол. США - це на 611 млн дол. США (або на 21%) більше, ніж за 6 місяців минулого року.

Про це розповів старший науковий співробітник відділу економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Богдан Духницький, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу інституту.

Він зазначив, що основними постачальниками агропродовольчої продукції в Україну традиційно виступають держави Європейського Союзу. На них припадає 42% імпортних поставок. За I півріччя 2023 року у цьому регіоні було закуплено сільгосппродукції на суму 1491 млн дол. США.

За словами науковця, за січень-червень цього року українські компанії закупили продовольства у партнерів з Азії на 596 млн дол. США (17% у загальних обсягах закупівель), країн Латинської Америки - на 216 млн дол. США (6%) та африканського континенту - на 130 млн дол. США (4%).

Духницький розповів, що у рейтингу головних постачальників сільськогосподарської продукції на український ринок провідні місця посідають Польща (398 млн дол. США), Туреччина (297 млн дол. США), Німеччина (212 млн дол. США), Франція (136 млн дол. США), Італія (128 млн дол. США), США (120 млн дол. США), Норвегія (118 млн дол. США), Нідерланди (114 млн дол. США), Китай (90 млн дол. США) та Іспанія (84 млн дол. США). Сумарно ці 10 країн забезпечують близько 48% вартості вітчизняного аграрного імпорту.

Він додав, що товарна структура імпорту продовольчої продукції в Україну в цілому залишається незмінною. Разом з тим характерною ознакою 2022-2023 років в ній стала поява серед основних імпортованих продуктів овочевих культур. Фіксувалося також зростання вартості закупівель за кордоном всіх ключових груп продовольства.

Експерт зазначив, що традиційно найбільша частка імпорту зарубіжних продуктів харчування припадає на рибу, ракоподібні та молюски. Обсяги їх закупівель збільшилися проти відповідного періоду минулого року на 41%. У структурі імпорту продукції цієї товарної групи, який за 6 місяців поточного року становив 384 млн дол. США, переважає морожена риба. Її закупили на 194 млн дол. США. Це на 30% перевищує показник у 150 млн дол. США за відповідний період 2022 року.

Імпорт плодів - в основному цитрусових і бананів, а також інших фруктів, горіхів - у І півріччі 2023 року становив 375 млн дол. США, що на чверть перевищило вартість закупок за аналогічний період попереднього року.

Алкогольних і безалкогольних напоїв закупили на 332 млн дол. США - у понад двічі більше, ніж торік. При цьому левова частка імпорту сформована за рахунок вин, пива, міцних спиртовмісних напоїв - 272 млн дол. США (+ 231%).

Насіння та плодів олійних культур за січень-червень 2023 року імпортували на 284 млн дол. США. Це на 26% перевищило закупівлі продукції даної групи у січні-червні 2022 року. Особливо в цій групі виділяється насіння соняшнику, яке додало у вартості 9% і було придбано в сумі 178 млн дол. США.

Вартість закупівель овочів з-за кордону зросла на 20% і становила 275 млн дол. США. Основний акцент українські імпортери зробили на закупівлі помідорів, цибулі, капусти, огірків - продуктів, власна пропозиція яких виявилася недостатньою.

Обсяги поставок в Україну тютюнових виробів за цей період становили 246 млн дол. США, додавши у вартості 71%.

Різних харчових продуктів, у тому числі екстрактів, концентратів, готових соусів тощо, закупили за кордоном на 221 млн дол. США, що на 20% перевищило показник I півріччя минулого року. Сукупно ці продукти утворюють 60% вартості вітчизняного імпорту сільгосппродукції.

Як повідомляв Укрінформ, Україна у першому півріччі 2023 року експортувала аграрної продукції на суму 11,8 млрд дол., що на 17% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.