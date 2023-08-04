Профіцит зведеного платіжного балансу України за I пів.-2023 становив 7,8 млрд - НБУ

Зведений платіжний баланс України в першому півріччі 2023 року було зведено з профіцитом $7,79 млрд, тоді як за перше півріччя 2022 року було зафіксовано його дефіцит $8,10 млрд, повідомив Нацбанк України на своєму сайті.

Згідно з його даними, профіцит у червні цього року становив $0,97 млрд проти дефіциту в червні 2022 року в розмірі $2,1 млрд.

Нацбанк вказує, що профіцит поточного рахунку платіжного балансу України в червні було зафіксовано четвертий місяць поспіль, і він дорівнював $120 млн порівняно з дефіцитом у червні 2022 року $163 млн.

Однак загалом за перше півріччя цього року дефіцит поточного рахунку становив $1,28 млрд проти профіциту $2,90 млрд у першому півріччі минулого року. Без урахування реінвестованих доходів і грантів від міжнародних партнерів дефіцит за шість місяців цього року становив $7,3 млрд, тоді як за шість місяців 2022 року торік було зафіксовано профіцит $0,65 млрд.

Як пояснив Нацбанк, від'ємне сальдо торгівлі товарами і послугами в червні було компенсовано надходженням приватних переказів і отриманням гранту від міжнародних партнерів.

НБУ уточнив, що експорт товарів у червні-2023 зменшився до червня-2022 на 7,5% - до $2,71 млрд, тоді як їхній імпорт зріс на 5,9% - до $5,11 млрд. Порівняно з попереднім місяцем експорт товарів знизився на 8,5%, а імпорт збільшився на 4,0%.

Центробанк додав, що експорт скоротився за такими основними товарними групами: мінеральних продуктів (зокрема руд) - на 39,3% (-14,8% порівняно з травнем); чорних і кольорових металів - на 21,4% (-11,7%); деревини та виробів із неї - на 17,7% (-10,1%); продукції машинобудування - на 18,2% (-28,2%); хімічної промисловості - на 21,4% (-1,0%) і промислових виробів - на 4,1% (-11,8%).

Водночас зріс експорт продовольчих товарів на 9,9% (порівняно з травнем 2023 року скоротився на 3,7%), зокрема зернових - у 2 рази (+5,9%).

У червні 2023 року в номінальному вимірі найбільше збільшився експорт товарів до країн Азії (на $226 млн, або в 1,5 раза зі зростанням частки в експорті з 15,3% у червні 2022 року до 24,9% у червні 2023 року) та Африки (на $167 млн, або в 5,1 раза зі збільшенням частки з 1,4% до 7,6%). Водночас скоротився експорт до країн ЄС (на $533 млн, або на 25,1% зі скороченням частки з 72,5% до 58,7%).

Щодо імпорту, то енергетичний імпорт зменшився на 38,7% (до травня зріс на 7,9%), тоді як неенергетичний збільшився на 19,4% (+3,4%). Зокрема: продукції хімічної промисловості - на 18,4% (-4,1%); чорних і кольорових металів - у 1,6 раза (+3,5%); продукції машинобудування - на 5,9% (+7,7% порівняно з травнем); продовольчих товарів - на 17,3% (+3,7%); промислових виробів - на 12,8% (+8,8%) та деревини й виробів із неї - в 1,5 раза (+11,0%).

У червні 2023 року в номінальному вимірі найбільше зріс імпорт із країн Азії (на $306 млн, або на 22,2% зі зростанням частки з 28,5% до 32,9%). Водночас скоротився імпорт із країн ЄС (на $177 млн, або на 7,1% зі скороченням частки з 52,0% до 45,6%) та СНД (на $103 млн, або на 52,3% зі зменшенням частки з 4,1% до 1,8%) і СНД (на $103 млн, або на 52,3% зі зменшенням частки з 4,1% до 1,8%).

Нацбанк зазначив, що дефіцит торгівлі послугами скоротився в червні цього року до $426 млн із $1,2 млрд у червні минулого: їхній експорт збільшився на 21,0%, тоді як імпорт скоротився на 22,4%.

Експорт послуг зріс переважно за рахунок транспортних послуг (у 1,5 раза за рахунок усіх видів транспорту) та інших ділових послуг (на 35,8%), а також невеликого зростання комп'ютерних послуг (на 1,6%).

Імпорт послуг зменшився насамперед за рахунок витрат людей, які виїхали за кордон через війну, і короткострокових мігрантів - на 29,7%, до $1,3 млрд. Обсяги імпорту транспортних послуг зросли на 39,4% (за рахунок послуг морського та автомобільного транспорту), телекомунікаційних і комп'ютерних послуг - на 42,9%.

Як повідомив НБУ, у червні профіцит балансу первинних доходів скоротився до $698 млн із $805 млн у червні, що обумовлювалося скороченням надходжень за статтею "оплата праці" на 12,3% - до $939 млн.

Профіцит балансу вторинних доходів залишився майже на рівні минулого року: $2,3 млрд порівняно з $2,2 млрд за рахунок отримання гранту, додав Нацбанк.

За його даними, обсяг приватних грошових переказів зменшився в червні на 14,6% і становив $917 млн. Заробітна плата, яку українці отримують з-за кордону, збільшилася на 3,2%, тоді як інші приватні перекази, що надійшли через офіційні канали, зменшилися на 31,2%. Загалом офіційними каналами спрямовано на 17,2% переказів менше, ніж у червні минулого року, тоді як потік через неформальні канали зменшився на 11,3%.

Загалом за січень - червень 2023 р. обсяги грошових переказів зменшилися на 12,3%, зокрема: чиста оплата праці - на 11,4%, приватні трансферти - на 14,3%, уточнив Нацбанк.

Він вказав, що чисте кредитування зовнішнього світу (сумарне сальдо поточного рахунку і рахунку угод із капіталом) становило в червні цього року $128 млн, тоді як у червні минулого року було зафіксовано чисте запозичення $153 млн.

Загалом за шість місяців 2023 року чисте запозичення від зовнішнього світу становило $1,2 млрд проти чистого кредитування в першому півріччі минулого року $3,0 млрд.

Як зазначив Нацбанк, чистий приплив за фінансовим рахунком становив у червні-2023 року $841 млн проти чистого відтоку в червні-2022 $1,9 млрд і зумовлювався припливом за операціями державного сектору.

Загалом за шість місяців 2023 року чистий приплив коштів за фінансовим рахунком становив $9,0 млрд, тоді як за аналогічний період торік чистий відтік становив $11,1 млрд.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій у червні цього року Нацбанк оцінив у $189 млн проти $174 млн у червні минулого. Зокрема: реінвестування доходів банківського сектору - $99 млн; чистий приплив акціонерного капіталу (окрім реінвестування доходів) - $42 млн; чисте залучення за борговими інструментами - $49 млн, із них за кредитами сестринських підприємств - $19 млн.

За шість місяців 2023 року чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінено в $1,8 млрд, зокрема реінвестування доходів - $1,4 млрд, тоді як за шість місяців 2022 року чистий відтік становив $291 млн, зокрема реінвестування доходів - $455 млн.

Чистий приплив акціонерного капіталу (окрім реінвестування доходів), за даними Нацбанку, становив за перше півріччя-2023 $285 млн проти $138 млн за перше півріччя-2022.

Чисті залучення за борговими інструментами дорівнювали за січень-червень цього року $277 млн, майже втричі знизившись із $753 млн за шість місяців 2022 року.

Зазначається, що чисте збільшення зовнішньої позиції за операціями банків за портфельними та іншими інвестиціями становило в червні-2023 $524 млн і було зумовлене такими факторами: чистим збільшенням зовнішньої позиції за статтею "валюта та депозити" ($315 млн); чистою купівлею банками цінних паперів нерезидентів ($148 млн) і чистим зменшенням заборгованості за кредитами та позиками ($64 млн).

Чисте збільшення зовнішньої позиції реального сектору (без урахування прямих іноземних інвестицій) становило в червні цього року $668 млн і визначалося, головним чином, зростанням обсягів готівкової валюти поза банками на $723 млн і збільшенням чистої зовнішньої позиції за торговельними кредитами на $154 млн.

Водночас чисте збільшення заборгованості за кредитами і позиками становило $180 млн.

Нацбанк оцінив зростання обсягів готівкової валюти поза банками за січень - червень 2023 року в $5,9 млрд, тоді як за відповідний період 2022 року - $5,1 млрд.

Чистий відтік із приватного сектору (разом із помилками та упущеннями) у червні-2023 становив $935 млн проти $3,8 млрд у червні-2022, ідеться в інформації НБУ.