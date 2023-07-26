Вигода від впровадження другого етапу ринку землі становитиме 1-2,7% ВВП протягом трьох років - KSE

Вигода від запровадження другого етапу ринку землі варіюватиметься в межах 1-2,7% ВВП щорічно протягом наступних трьох років, повідомив керівник Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE) Олег Нів'євський.

"Ринку землі вже два роки. Він працює. Результати хороші, але головні переваги ще попереду. Вигода від впровадження другого етапу ринку землі варіюватиметься в межах 1-2,7% ВВП щорічно протягом наступних трьох років. Земельний ринок допоможе у відновленні агросектору та громад", - сказав він у середу під час круглого столу "Ринок землі: очікування та реальність", організованого KSE та USAID.

Експерт наголосив, що під час функціонування ринку землі вкрай важливим є контроль за реалізацією земельного законодавства, і вказав на те, що офіційна вартість землі під час укладання договорів купівлі/продажу значно нижча за реальну, що є свідченням тінізації угод.

Нів'євський нагадав, що 20 років понад 60% земель сільгосппризначення України були під мораторієм і не могли бути продані. Ринок землі діє вже 730 днів, з яких майже 500 днів в умовах повномасштабного вторгнення.

Говорячи про вплив війни на ринок землі, експерт наголосив, що понад 102 тис. договорів купівлі/продажу, під час яких мали потрапити в обіг 282 тис. га сільгоспугідь, не відбулися. Це не дало змоги отримати 11,5 млрд грн (USD312,8 млн), що є фінансовим еквівалентом втрати від призупинення роботи ринку землі, навів він результати дослідження KSE.

Нів'євський нагадав, що на першому етапі ринку землі її могли купувати виключно фізособи - громадяни України і не більше ніж 100 га в одні руки.

Другий етап ринку землі стартує 1 січня 2024 року, під час якого набувати у власність сільгоспземлі зможуть і юридичні особи з обмеженням до 10 тис. гектарів в одні руки.

Водночас продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишиться під забороною. Переважне право на купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою за її нормативно-грошову оцінку.