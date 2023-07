Набув чинності порядок застосування загального стандарту звітності CRS - Мінфін

Порядок застосування загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information), затверджений наказом Міністерства фінансів України №282 від 26 травня 2023 року, набув чинності в понеділок.

Як зазначило відомство у пресрелізі, документ встановлює процедури та норми, необхідні для виконання фінансовими установами вимог збору інформації про підзвітні рахунки та її належної перевірки.

Порядок, зокрема, визначає перелік інформації, яку підзвітна фінустанова зобов'язана встановлювати та включати до звіту про підзвітні рахунки за кожним рахунком, встановлюються вимоги до належної комплексної перевірки для виявлення підзвітних рахунків і описуються процедури належної комплексної перевірки наявних і нових рахунків фізосіб та організацій.

Також встановлюються спеціальні додаткові правила для виконання процедур, зокрема щодо агрегування залишків рахунків та перерахунку валют.

Згідно з документом також визначається порядок виконання обов'язків підзвітної фінустанови, зокрема щодо визначення її статусу, застосування заходів належної комплексної перевірки до фінансових рахунків, впровадження фінустановою правил належної комплексної перевірки фінансових рахунків для встановлення їхньої підзвітності для багатосторонньої угоди CRS.

Мінфін нагадав, що загальний стандарт звітності CRS - це міжнародний стандарт, ухвалений Радою ОЕСР 15 липня 2014 року. Він вимагає від країн, що імплементують його, здійснювати збір інформації від фінустанов про фінансові рахунки власників рахунків і щорічно на автоматичній основі обмінюватися такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Багатостороння угода MCAA CRS).

Станом на січень 2023 року понад 110 юрисдикцій є учасниками міжнародного багатостороннього автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, включно з усіма державами-членами Європейського Союзу.

Для приєднання України до цієї міжнародної системи автоматичного обміну інформацією уряд України в серпні 2021 року надіслав листа до Секретаріату ОЕСР, в якому офіційно висловив намір імплементувати загальний стандарт звітності CRS та приєднатися до Багатосторонньої угоди СRS.

Для забезпечення виконання взятих міжнародних зобов'язань у серпні 2022 року Держподатслужба України приєдналася до Багатосторонньої угоди CRS, що передбачає забезпечення відповідності національного законодавства та практики вимогам цього стандарту.