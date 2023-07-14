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АНАЛІТИКА

Мала приватизація в Україні під час війни побила десятирічний рекорд

16:12 14.07.2023 |

Економіка

 

Суми, отримані від малої приватизації у 2023 році, побили рекорд останніх десяти років.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

"З початку року ФДМУ залучив понад 2 млрд гривень. Це рекордна сума від приватизації за аналогічний період останніх 10 років", - йдеться в повідомленні.

За даними Фонду, 73% проданих об'єктів у 2023 році мали фінальну ставку до 1 млн гривень.

"Переважно це закинуті об'єкти адміністративної нерухомості у маленьких містечках і селах. Однак нові власники вдихають життя і залучають кошти у розвиток таких активів. Так, замість покинутого будинку може з'явитися продуктовий магазин, а замість непотрібного кабінету - новий офіс для ФОПа. Продаж таких об'єктів - це не лише інвестиції в українську економіку, а й підтримка бізнесу, створення нових робочих місць та комфорт місцевих жителів", - пояснили в ФДМУ.

Ще 15% об'єктів - активи з фінальною вартістю від 1 до 10 млн гривень.

"Зазвичай це промислова нерухомість, сільськогосподарські активи чи дуже збиткові державні підприємства. Нові власники повертають роками накопичені борги, відновлюють нерухомість та, навіть, використовують такі приміщення для релокації", - розповіли в Фонді держмайна.

12% - припало на найдорожчі активи вартістю понад 10 млн гривень.

"Спиртзаводи, готелі, порти та інші промислові підприємства, які не є стратегічними для держави, входять у цю категорію", - йдеться в повідомленні.

Як наголосили в Фонді держмайна, Україна зараз не може собі дозволити утримувати десятки збиткових підприємств, які роками генерують борги. А для того, щоб зробити їх прибутковими - потрібні багатомільйонні інвестиції.

"Тому ФДМУ залучає приватних інвесторів, які вкладають кошти у розвиток таких підприємств. Результат - сотні нових робочих місць та багатомільйонні податкові надходження", - пояснили в Фонді.

Нагадаємо:

Малу приватизацію в Україні було відновлено у вересні 2022 року.

Планується, що у державній власності повинні залишитись не більше 100 підприємств, при чому більшість з них підпорядковуватимуться уряду, заявила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7451 щодо спрощення приватизації, у тому числі для сприяння релокації підприємств.

Кабінет Міністрів затвердив перелік 420 державних підприємств, які передадуть Фонду державного майна для подальшої приватизації та ліквідації.

Об'єкти критичної інфраструктури в управлінні Фонду держмайна, за попередніми підрахунками, зазнали збитків внаслідок ракетних атак РФ на майже 2 млрд грн.
За матеріалами: Економічна правда
 

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