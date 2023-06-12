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АНАЛІТИКА

EY назвала найкращих роботодавців України у воєнний період

15:20 12.06.2023 |

Економіка

 

До десятки найбажаніших роботодавців України ввійшли "Гугл Україна", "Еппл Україна","Філіп Морріс Україна", "Генезис", "ЕПАМ Системз". Також зросла кількість бажаючих працювати в Офісі Президента і в парламенті.

Понад половина українських теперішніх і майбутніх працівників зізнаються: під час війни їм стало важче отримати бажану роботу. Про це, зокрема, заявили 61% студентів і 52% працівників із досвідом. Утім, 13% з обох груп минулого року таки змогли знайти нові можливості для працевлаштування. Про це свідчать результати дослідження "Найкращий роботодавець - 2022", яке було проведено компанією EY.

Серед основних галузей найпривабливішим - і для кандидатів з досвідом, і для студентів - залишається ІТ-сектор. Саме ІТ-компаній найбільше серед бажаних роботодавців. Зокрема, це такі компанії як "Генезис", "ГлобалЛоджик", "Гугл Україна", "ЕПАМ Системз", "Еппл Україна", "СофтСерв". У перелік найбажаніших саме для працівників із досвідом також увійшли і інші ІТ-компанії - зокрема, "Греммерлі", "Інтелліас" та "Майкрософт Україна".

Крім ІТ-сектору найбільш популярними серед кандидатів на працевлаштування (і студентів, і професіоналів) були також роздрібна торгівля і сектор FMCG (виробники товарів щоденного попиту - продуктів харчування, особистої гігієни, косметики, тютюнових виробів, тощо). Серед таких компаній до ТОП-10 роботодавців України зокрема ввійшла компанія "Філіп Морріс Україна".

Серед студентів також доволі популярним був сектор аудиту і консалтингу - зокрема, найбільш популярними були аудиторські компанії "Великої четвірки" - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers і сама EY (до ребрендингу - Ernst & Young).

Доволі цікава і показова зміна (порівняно до попередніх років) - у 2022 році значно підвищився інтерес до працевлаштування в державному секторі. Зокрема, зросла кількість бажаючих працювати в Офісі Президента України, Верховній Раді та Збройних Силах України.

Також пандемія і початок повномасштабної війни РФ проти України внесли до переліку основних пріоритетів діючих і майбутніх працівників фактор можливості працювати дистанційно. Про важливість дистанційної роботи заявляють 50% працівників із досвідом і 58% студентів.

Проте все ж таки інші фактори залишаються ключовими у підборі роботодавця. Для працівників із досвідом це розмір заробітної плати (69%), самореалізація (60%), корпоративна культура (58%), кар'єрне зростання та позиція компанії на ринку (по 54%).

Для студентів найбільш важливими факторами при пошуку роботодавця є кар'єрне зростання (78%), самореалізація (70%), готовність компанії брати на роботу студентів, наявність програм стажування та розмір зарплати (усі - по 67%).

Показово, що основним джерелом пошуку роботи і інформації про роботодавця залишається Інтернет - у т.ч. соцмережі, корпоративні сайти і портали з працевлаштування. Але останні значно більшою популярністю користуються в студентів (88%), ніж серед кандидатів із досвідом (55%).

Але крім Інтернету залишаються популярними і інші джерела інформації при пошуку роботи. Зокрема, кожен другий кандидат дізнається про роботодавців від знайомих і родичів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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