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EY назвала найкращих роботодавців України у воєнний період
15:20 12.06.2023 |
До десятки найбажаніших роботодавців України ввійшли "Гугл Україна", "Еппл Україна","Філіп Морріс Україна", "Генезис", "ЕПАМ Системз". Також зросла кількість бажаючих працювати в Офісі Президента і в парламенті.
Понад половина українських теперішніх і майбутніх працівників зізнаються: під час війни їм стало важче отримати бажану роботу. Про це, зокрема, заявили 61% студентів і 52% працівників із досвідом. Утім, 13% з обох груп минулого року таки змогли знайти нові можливості для працевлаштування. Про це свідчать результати дослідження "Найкращий роботодавець - 2022", яке було проведено компанією EY.
Серед основних галузей найпривабливішим - і для кандидатів з досвідом, і для студентів - залишається ІТ-сектор. Саме ІТ-компаній найбільше серед бажаних роботодавців. Зокрема, це такі компанії як "Генезис", "ГлобалЛоджик", "Гугл Україна", "ЕПАМ Системз", "Еппл Україна", "СофтСерв". У перелік найбажаніших саме для працівників із досвідом також увійшли і інші ІТ-компанії - зокрема, "Греммерлі", "Інтелліас" та "Майкрософт Україна".
Крім ІТ-сектору найбільш популярними серед кандидатів на працевлаштування (і студентів, і професіоналів) були також роздрібна торгівля і сектор FMCG (виробники товарів щоденного попиту - продуктів харчування, особистої гігієни, косметики, тютюнових виробів, тощо). Серед таких компаній до ТОП-10 роботодавців України зокрема ввійшла компанія "Філіп Морріс Україна".
Серед студентів також доволі популярним був сектор аудиту і консалтингу - зокрема, найбільш популярними були аудиторські компанії "Великої четвірки" - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers і сама EY (до ребрендингу - Ernst & Young).
Доволі цікава і показова зміна (порівняно до попередніх років) - у 2022 році значно підвищився інтерес до працевлаштування в державному секторі. Зокрема, зросла кількість бажаючих працювати в Офісі Президента України, Верховній Раді та Збройних Силах України.
Також пандемія і початок повномасштабної війни РФ проти України внесли до переліку основних пріоритетів діючих і майбутніх працівників фактор можливості працювати дистанційно. Про важливість дистанційної роботи заявляють 50% працівників із досвідом і 58% студентів.
Проте все ж таки інші фактори залишаються ключовими у підборі роботодавця. Для працівників із досвідом це розмір заробітної плати (69%), самореалізація (60%), корпоративна культура (58%), кар'єрне зростання та позиція компанії на ринку (по 54%).
Для студентів найбільш важливими факторами при пошуку роботодавця є кар'єрне зростання (78%), самореалізація (70%), готовність компанії брати на роботу студентів, наявність програм стажування та розмір зарплати (усі - по 67%).
Показово, що основним джерелом пошуку роботи і інформації про роботодавця залишається Інтернет - у т.ч. соцмережі, корпоративні сайти і портали з працевлаштування. Але останні значно більшою популярністю користуються в студентів (88%), ніж серед кандидатів із досвідом (55%).
Але крім Інтернету залишаються популярними і інші джерела інформації при пошуку роботи. Зокрема, кожен другий кандидат дізнається про роботодавців від знайомих і родичів.
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