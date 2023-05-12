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АНАЛІТИКА

Стратегічні арештовані активи не віддаватимуть на конкурс: пояснення АРМА

15:59 12.05.2023 |

Економіка

 

В управління держпідприємств за спрощеною процедурою передають арештовані активи підприємств, які працюють у сфері газогенерації, теплогенерації, енергогенерації, водовідведення і також в оборонній сфері. Про це у коментарі LIGA.net розповів керівник відділу комунікації та промоції АРМА Павло Бульдович.

В управління державним компаніям без конкурсу вже передано ТЕЦ у Львівській області, 26 облгазів та мережу АЗС "Глуско".

За його словами, механізм почали розробляти, коли потрібно було швидко взяти в управління дві ТЕЦ у Львівській області. Тоді управитель відібраний на конкурсі не справився, не зміг забезпечити безперебійне функціонування підприємств.

"І це призвело до негативних наслідків, надзвичайна ситуація була оголошена і коли було розірвано договір, зимою ТЕС потребували максимально оперативного включення в роботу і відбирати ще пів року управителя за конкурсом було абсолютно неможливо. Цей кейс наочно показав, що не для всіх арештованих об'єктів доречно шукати управителя на конкурсних засадах і проходити довгі процедури", - розповів Бульдович.

Також, в АРМА дійшли висновку, що з приватного бізнесу знайти управителя для стратегічних активів, об'єктів критичної інфраструктури не завжди виходить ефективно.

"Приватний управитель зацікавлений у певній економічній рентабельності, але такі проєкти важливі і перебої у роботі таких підприємствах можуть спричинити ризик надзвичайної ситуації. Гарантувати існування таких об'єктів може тільки держава і звідси народилася така процедура", - додав представник АРМА.

Які активи передають за спрощеної процедурою

За спрощеною процедурою передають лише арештовані активи, які працюють у сфері газогенерації, теплогенерації, енергогенерації, водовідведення і також в оборонній сфері.

"У випадку, коли мова йде про стратегічні активи, об'єкти критичної інфраструктури, для того, щоб забезпечити їх безперебійне функціонування ми вдаємося до використання цієї процедури", - наголосив Бульдович.

Як це працює

АРМА звертається з пропозицією до Кабінету міністрів, щоб уряд визначив із підпорядкованих профільним міністерствам держкомпаній відповідального управителя.

"Тут ми говоримо не про конкурсний відбір, а по суті, про призначення Кабміну шляхом розпорядження. Наприклад, якщо йдеться про актив у сфері енергетики, то управитель визначається зі сфери відання Міненерго і т. д", - пояснив Бульдович.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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