Фінансові новини
- |
- 12.05.23
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стратегічні арештовані активи не віддаватимуть на конкурс: пояснення АРМА
15:59 12.05.2023 |
В управління держпідприємств за спрощеною процедурою передають арештовані активи підприємств, які працюють у сфері газогенерації, теплогенерації, енергогенерації, водовідведення і також в оборонній сфері. Про це у коментарі LIGA.net розповів керівник відділу комунікації та промоції АРМА Павло Бульдович.
В управління державним компаніям без конкурсу вже передано ТЕЦ у Львівській області, 26 облгазів та мережу АЗС "Глуско".
За його словами, механізм почали розробляти, коли потрібно було швидко взяти в управління дві ТЕЦ у Львівській області. Тоді управитель відібраний на конкурсі не справився, не зміг забезпечити безперебійне функціонування підприємств.
"І це призвело до негативних наслідків, надзвичайна ситуація була оголошена і коли було розірвано договір, зимою ТЕС потребували максимально оперативного включення в роботу і відбирати ще пів року управителя за конкурсом було абсолютно неможливо. Цей кейс наочно показав, що не для всіх арештованих об'єктів доречно шукати управителя на конкурсних засадах і проходити довгі процедури", - розповів Бульдович.
Також, в АРМА дійшли висновку, що з приватного бізнесу знайти управителя для стратегічних активів, об'єктів критичної інфраструктури не завжди виходить ефективно.
"Приватний управитель зацікавлений у певній економічній рентабельності, але такі проєкти важливі і перебої у роботі таких підприємствах можуть спричинити ризик надзвичайної ситуації. Гарантувати існування таких об'єктів може тільки держава і звідси народилася така процедура", - додав представник АРМА.
Які активи передають за спрощеної процедурою
За спрощеною процедурою передають лише арештовані активи, які працюють у сфері газогенерації, теплогенерації, енергогенерації, водовідведення і також в оборонній сфері.
"У випадку, коли мова йде про стратегічні активи, об'єкти критичної інфраструктури, для того, щоб забезпечити їх безперебійне функціонування ми вдаємося до використання цієї процедури", - наголосив Бульдович.
Як це працює
АРМА звертається з пропозицією до Кабінету міністрів, щоб уряд визначив із підпорядкованих профільним міністерствам держкомпаній відповідального управителя.
"Тут ми говоримо не про конкурсний відбір, а по суті, про призначення Кабміну шляхом розпорядження. Наприклад, якщо йдеться про актив у сфері енергетики, то управитель визначається зі сфери відання Міненерго і т. д", - пояснив Бульдович.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Китай вже втратив можливість бути посередником у розв’язаній росією війні - Боррель
|Заступник голови МЗС Мельник буде послом у Бразилії
|Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29
|Існують юридичні підстави використати активи РФ для відбудови України – Єврокомісія
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Стратегічні арештовані активи не віддаватимуть на конкурс: пояснення АРМА
|Україна за 4 міс. скоротила валютний виторг від експорту чорних металів у 3,2 раза, поступово знижуючи відставання
|G7 розглядає варіанти передання Україні заморожених активів РФ - ЗМІ
|Роздрібні ціни на пальне за тиждень знизились на 0,7-1,2 грн/л
|Президент підписав план реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС
|«Зернову угоду» продовжать на 60 днів - росЗМІ
|Ціни на нафту знижуються четвертий тиждень через побоювання з приводу попиту
Бізнес
|У Китаї заявили про перший арешт через фейкову новину, створену ChatGPT
|Україна стала учасником Міжнародній комісії з тестування водіїв
|Huawei Mate X3 представлений у Європі - тонкий гнучкий флагман із захистом від води за ціною €2200
|Ілон Маск анонсував видалення неактивних акаунтів у Twitter
|IBM запустила нову ШІ-платформу Watsonx
|Toyota RAV4 стала глобальним бестселером у 2022 році
|Spotify видалив десятки тисяч пісень, які створив штучний інтелект