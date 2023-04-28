Час оцінки нового операційного дизайну та його можливого калібрування прийде у червні-липні - голова НБУ

Зміни в операційному дизайні Нацбанку України діють три тижні, тому наразі ще рано оцінювати їхній повномасштабний вплив, проте позитивні тенденції щодо зростання привабливості гривневих активів вже видно, вважає голова НБУ Андрій Пишний.

"Я думаю, що десь, можливо, у червні, у липні, настане час для того, щоб оцінювати ефективність, і буде достатньо інформації для того, щоб оцінювати ефективність і, звичайно, перейти до більш точних налаштувань та калібрування наших рішень, що ми, до речі, також оголошували як частину нашої стратегії", - сказав він на брифінгу.

Пишний нагадав, що одна з опцій - додаткове підвищення нормативів обов'язкових резервів - почне працювати 11 травня, тому Нацбанк ще не вичерпав тих рішень, які були оголошені та прийняті нещодавно, щоб уже зараз була потреба приймати нові.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук додав, що у березні середньозважені ставки за терміновими гривневими депозитами домогосподарств зросли на 0,5 процентного пункту - до 13% річних.

"І хоча за квітень ми ще не маємо статистики, але наші дослідження того, що роблять банки, їхні офіційні публікації на сайтах показують, що банки дуже суттєво активізували свої продукти для населення з терміном понад три місяці. Це той ефект, якого ми хотіли досягти", - зазначив він.

Ніколайчук додав, що статистика за квітень-травень дозволить точніше оцінювати цей ефект.

Він також наголосив, що стався перелом у структурі депозитів населення: з початку року питома вага термінових депозитів збільшується - вона зросла приблизно на 3 п.п., з 30% до 33%.

"Це невелике зростання, але це був злам тенденцій, і ми очікуємо її продовження наступного місяця за результатами тих заходів, яких ми нещодавно вжили", - зазначив заступник голови НБУ.

За словами Пишного, важливо, що на політику Національного банку відреагували основні маркет-мейкери, на яких регулятор намагався більшою мірою сконцентрувати свою увагу і довести їм необхідність більш відповідальної процентної політики.

"Йдеться насамперед про державні банки, які є традиційними реципієнтами грошового потоку, який генерується у зв'язку з фінансуванням суттєвого бюджетного дефіциту та видатків бюджету, пов'язаних з війною", - зазначив глава НБУ.

"Далі ми дивитимемося на статистику і калібруватимемо наші рішення. Ми не зволікатимемо з нашими рішеннями, вони будуть такими швидкими і такими точними, як того вимагатиме ситуація. Для нас сьогодні це один із пріоритетів", - підсумував Пишний.

