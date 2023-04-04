Дефіцит держбюджету України в березні-2023 знизився до 59,2 млрд грн - Мінфін

Дефіцит державного бюджету України в березні 2023 року знизився до 59,2 млрд грн із 88,8 млрд грн у лютому, зокрема за загальним фондом - до 72,6 млрд грн із 93,2 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті у вівторок.

Мінфін із посиланням на оперативні дані Держказначейства уточнив, що касові видатки держбюджету, згідно з оперативними даними Держказначейства, у березні збільшилися до 300,8 млрд грн із 252,9 млрд грн у лютому і 193,7 млрд грн у січні.

Однак за загальним фондом вони залишилися на рівні 225,2 млрд грн порівняно з 226,7 млрд грн у лютому, що, однак, вище за 183,6 млрд грн у січні.

Як зазначив Мінфін, у березні 2023 року надходження до загального фонду держбюджету зросли до 152,2 млрд грн зі 132,2 млрд грн у лютому та 104,4 млрд грн у січні, хоча грантова міжнародна допомога навіть дещо знизилась - до 45,8 млрд грн проти 51,4 млрд грн у лютому, але була більшою за січневі 36,6 млрд грн.

Без урахування грантового фінансування доходи держбюджету в березні збільшилися до 106,4 млрд грн із 80,8 млрд грн у лютому і 67,8 млрд грн у січні, багато в чому завдяки зростанню надходжень із податку на прибуток майже на 19 млрд грн.

Загалом за перший квартал цього року касові видатки держбюджету становили 747,4 млрд грн, зокрема загального фонду - 635,5 млрд грн, або 88,7% від розпису.

За перші три місяці держбюджет було виконано з дефіцитом 220,3 млрд грн, зокрема загальний фонд - 244,7 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду дефіциту 467,9 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 21 січня збільшила видатки держбюджету-2023 на 487 млрд грн, а доходи - на 61 млрд грн, що спричинило збільшення дефіциту на 419 млрд грн.

Тепер доходи держбюджету визначено в розмірі 1 трлн 390,4 млрд грн, зокрема за загальним фондом - 1 трлн 233,8 млрд грн, тоді як видатки - відповідно 3 трлн 75,9 млрд грн і 2 трлн 783,4 млрд грн.

Граничний розмір дефіциту держбюджету встановлено на рівні 1 трлн 719,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 1 трлн 543,9 млрд грн. Передбачається, що він буде профінансований майже повністю за рахунок зовнішніх запозичень у розмірі $42 млрд.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у березні приніс 10,0 млрд грн порівняно з 15,1 млрд грн у лютому, проте відшкодування ПДВ зросло з 6,6 млрд грн до 14,4 млрд грн.

Імпортний ПДВ, пільги за яким було скасовано з початку липня, додав бюджету ще 29,3 млрд грн (у лютому - 27,4 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - 13,3 млрд грн (13,0 млрд грн), рентна плата за користування надрами - 7,7 млрд грн (2,7 млрд грн); податок на прибуток підприємств - 26,2 млрд грн (7,4 млрд грн).

Акцизний податок приніс ще 9,8 млрд грн (7,0 млрд грн), а ввізне і вивізне мито - 2,7 млрд грн (2,3 млрд грн).

Надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування в березні 2023 року трохи знизилися - до 36,2 млрд грн із 36,8 млрд грн у лютому, додав Мінфін.

Згідно з його даними, фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету в березні 2023 року підскочили до 176,7 млрд грн із 66,7 млрд грн у лютому, а сумарно за три місяці вони становили 403,5 млрд грн, або 83,7% від плану.

Зокрема, від розміщення ОВДП за три місяці було отримано 137,7 млрд грн (за два місяці - 84 млрд грн), з яких в іноземній валюті 32,1 млрд грн (14,7 млрд грн), або $785,1 млн і EUR86,9 млн ($308,7 і EUR86,9 млн).

Із зовнішніх джерел на додачу до січневих EUR3 млрд макрофінансової допомоги ЄС і лютневих $498 млн позики Світового банку та EUR150 млн Міжнародного агентства розвитку в березні було отримано ще EUR1,5 млрд від ЄС і 2,4 млрд канадських доларів від Канади.

Водночас платежі з погашення держборгу за березень 2023 року зросли до 49 млрд грн із 34,9 млрд грн у лютому, а з обслуговування становили 11,6 млрд грн проти 12 млрд грн у лютому.