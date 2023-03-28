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Україна потребує $14 мільярдів на покриття нагальних потреб - Марченко
10:53 28.03.2023 |
Цього року на покриття найбільш нагальних потреб Україні необхідні 14 мільярдів доларів.
Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час онлайн-включення на першому заході у рамках новоствореної Платформи з відновлення України, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Марченко нагадав, що минулого тижня Світовий банк провів оцінку втрат України внаслідок російської агресії та оголосив, що потреба у відновленні оцінюється на рівні $411 млрд.
«Найбільш критичні потреби на 2023 рік становлять уже $14 мільярдів Ми зараз активно займаємося пошуком можливих джерел, як нам профінансувати цю потребу», - сказав глава Мінфіну.
Він пояснив, що ця сума необхідна не лише на відбудову житла, соціальної інфраструктури, шкіл, лікарень, дитячих будинків, а й на відновлення бізнесу, створення умов для його роботи.
Україна визначила п'ять пріоритетів для відновлення на цьому етапі: енергетична інфраструктура, гуманітарне розмінування, відновлення житла, критична та соціальна інфраструктура, підтримка малого та середнього бізнесу, - перелічив Марченко та зупинився коротко на кожній позиції.
З жовтня минулого року енергетична інфраструктура України зазнала 14 ракетних атак, пошкоджено майже половину електростанцій, поінформував Марченко, назвавши це . «енергетичним терором». Останнім часом відновлено ключові спроможності для постачання електроенергії, але залишається потреба в ремонті знищеної інфраструктури, зауважив він.
За словами міністра, в Україні «мають ризик бути замінованими» 250 тис. кв. км - це більше за територію Великої Британії. На розмінування цьогоріч потрібно щонайменше $400 млн.
За кордон змушені були виїхати 8,1 млн українців, 5,4 млн стали внутрішніми переселенцями. Багато біженців хочуть повернутися додому, але просто не мають куди. «Критично важливо знайти можливість побудувати житло, потреба оцінюється в $1,9 млрд», - сказав Марченко.
На відновлення мостів, доріг, навчальних закладів та іншої соціальної інфраструктури, за його словами, у 2023 році необхідні $5,7 млрд.
Україна не зможе поставити економіку на ноги без залучення інвестицій ззовні, констатував очільник Мінфіну. Потребу на підтримку бізнесу експери оцінюють у $2,7 млрд.
«Це найбільш критичні питання», - пояснив Марченко. Він наголосив на важливості Міжвідомчої донорської координаційної платформи, одним з керівників якої є. Друге її засідання відбудеться 5 квітня. Буде обговорено, зокрема, звіт Світового банку про шкоду, заподіяну російською агресією Україні. Також до цього часу планується підготувати конкретні проєкти, які будуть представлені партнерам.
Започаткування 27 березня в Берліні Платформи з відновлення України Марченко назвав надзвичайно важливою подією:. «Ми зацікавлені в розвитку такого роду платформ, залученні бізнесу до процесу відбудови України».
Очільник Мінфіну вказав на безпрецедентний масштаб загроз і викликів, перед якими стоїть Україна, змушена відбивати агресію країни, «яка в десятки разів сильніша за нас економічно та фінансово». Але при цьому Україна вже рік бореться, у тому числі завдяки підтримці наших партнерів.
Одним з основних партнерів України в боротьбі за незалежність є федеральний уряд Німеччини, підкреслив Марченко. Він нагадав, що торік наша країна отримала від уряду ФРН $1,6 млрд грантової допомоги, а більше надали тільки Сполучені Штати.
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