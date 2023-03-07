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Зростання цін стримує низький споживчий попит під час війни, – Мінекономіки
16:37 06.03.2023 |
Міністерство економіки не очікує суттєвого прискорення інфляції у найближчі місяці, передусім, через обмеженість споживчого попиту в умовах війни.
Про це йдеться у аналітичному "Огляді інфляції" за січень, оприлюдненому Мінекономіки.
Експерти міністерства зауважують, що у січні 2023 року темпи споживчої інфляції залишалися майже на рівні попереднього місяця - 0,8% за місяць (0,7% у грудні 2022 року), при цьому річні темпи суттєво уповільнилися до 26% (26,6% відповідно).
За товарною структурою в січні основний внесок в інфляцію в цілому було сформовано зростанням цін:
* на продукти харчування (на 1,4%, що забезпечило внесок на рівні 0,59 в.п.);
* у сфері охорони здоров'я (на 1,2%, внесок - 0,08 в.п.);
* на різні товари та послуги (на 1,8%, внесок - 0,07 в.п.), у т.ч. на послуги перукарень, прилади та товари для особистого догляду, страхування, послуги нотаріусів тощо.
Серед проінфляційних чинників Мінекономіки вказує:
* високу собівартість виробництва, у тому числі через нестабільне енергопостачання, необхідність оптимізації виробничих процесів, зміни ланцюгів постачання тощо.
* подальшу невизначеність розвитку ситуації на внутрішньому ринку, зокрема через перманентні обстріли ворога;
* міграцію населення, у частині створення величезних зсувів у територіальному розміщенні та в структурі відповідності трудових ресурсів пропозиції наявних робочих місць через незбалансованість ринку праці;
* сезонне виснаження запасів та насичення ринку більш дорогими імпортними продуктами на фоні вищих витрат, зокрема логістичних.
Головними чинниками стримування інфляції залишалися:
* обмеженість попиту внаслідок більш жорстких умов життя під час війни, що стримує споживання нежиттєво важливих для короткого проміжку часу товарів;
* діяльність уряду, який контролює ціни на послуги ЖКГ для населення (цінові темпи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в січні залишалися несуттєвими - 0,1%);
* високий рівень адаптивності економіки до поточних викликів війни;
* "заякорення" офіційного курсу та його відносна стабільність на готівковому валютному ринку;
* зменшення зовнішнього тиску на продовольчому ринку;
* сезонне звуження попиту українців на нафтопродукти на фоні суттєвих запасів пального;
* поліпшення інфляційних очікувань.
Водночас суттєвого зростання споживчого попиту Мінекономіки не очікує.
"Упродовж найближчих місяців не варто очікувати істотного зростання споживчого попиту. Відтак за умови відсутності руйнації критичної інфраструктури в загрозливих обсягах, ймовірно, що впродовж найближчого часу буде збережено відносно стримані темпи інфляції, але з очікуваним їх збільшенням, визначеним передусім розширенням споживчого попиту в умовах поступової стабілізації економіки", - зазначається у документі.
Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у січні 2023 року прискорилось до 0,8% за місяць, порівняно із 0,7% у грудні та листопаді минулого року. Водночас у річному вимірі інфляція за підсумками січня сповільнилась до 26% порівняно із 26,6% за підсумками грудня та всього минулого року.
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