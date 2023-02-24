Фінансові новини
- |
- 24.02.23
- |
- 15:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін зменшив кількість підстав для проведення закупівель в обхід системи Prozorro
14:21 24.02.2023 |
Кабінет міністрів переглянув перелік запроваджених на час військового стану виключень, які дозволяють проводити державні закупівлі без проведення прозорих тендерів.
Відповідні зміни уряд вніс до постанови №1178 від 12 жовтня 2022 року, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
"Цим рішенням ми суттєво скоротили перелік виключень, коли дозволяється укладати прямі договори без тендеру, зобов'язали публікувати більше інформації про прямі закупівлі. Також ми закликаємо усіх замовників максимально відповідально ставитися до тендерного процесу і докладати максимум зусиль для забезпечення конкуренції в торгах", - наголосила очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко.
Зокрема, були прийняті наступні основні зміни:
* пункт 4 постанови виклали в новій редакції та передбачили умови публікації замовниками звіту про виконання договору про закупівлю в електронній системі закупівель (ЕСЗ);
* зменшено кількість підстав для здійснення закупівель без використання Prozorro;
* уточнили, яку інформацію замовники можуть не публікувати в річних планах закупівель та в оголошенні про торги у разі, якщо така інформація несе загрозу безпеці;
* зобов'язали публікувати тексти договорів та всі додатки до них, у разі закупівель без застосування Prozorro, але залишили можливість приховати чутливу інформацію про постачальника, адресу поставки, якщо така інформація несе загрозу безпеці;
* уточнили підстави і випадки відхилення пропозиції постачальників товарів російського та білоруського походження, а також компаній що належать їх громадянам.
Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8381 щодо прозорості оборонних закупівель. Документ пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.
Законопроєкт розробили після публікацій у ЗМІ про те, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грнза завищеними у 2-3 рази цінами.
Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В'ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.
Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ВР ухвалила закон про прозорість в оборонних закупівлях
|Leopard 2 вже в Україні. Польща першою передала Києву сучасні танки
|США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд
|Залужний у роковини вторгнення РФ: основа нашої стійкості - люди
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада передала 53 мільярди з держбюджету на відновлення міністерству Кубракова
|ВР ухвалила закон про прозорість в оборонних закупівлях
|ВР усунула орфографічну неточність у тексті закону про корпоратизацію «Енергоатому»
|Кабмін зменшив кількість підстав для проведення закупівель в обхід системи Prozorro
|«Укргідроенерго» втратила 1500 МВт потужності через війну
|Україна торік скоротила імпорт агропродукції на 23% - ІАЕ
Бізнес
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ