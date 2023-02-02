Аграрний експорт торік впав на 16%, але став другим в історії незалежної України, – асоціація

У 2022 році Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму $23,4 млрд, тобто на 16% менше, ніж 2021 року. Однак цей показник став другим в незалежній історії України, незважаючи на повномасштабну війну, що триває з лютого минулого року.

Ключовим питанням для експортерів 2022 року стала адаптація до забезпечення всіх необхідних процесів у повністю змінених реаліях функціонування сільськогосподарського сектору країни. Загалом по продуктах з доданою вартістю ситуацію вдалося стабілізувати й утримати під контролем, а окремі позиції навіть продемонстрували зростання, пише Українська асоціація аграрного експорту.

Збільшилась сумарна виручка від експорту м'ясної та молочної продукції, картоплі, заморожених овочів. З іншого боку, скоротились доходи експортерів по переважній більшості найменувань плодоовочевої продукції, яєць, меду, продуктів переробки зернових та різних кондитерських виробів. При цьому експортні ціни на товари українського виробництва, зокрема мед і яйця, надалі зростають.

Вартість експорту м'яса і субпродуктів склала $925 млн, що на 9% більше, ніж у 2021 році. Абсолютна більшість виручки в цій групі припала на м'ясо птиці - $853 млн (+19%), хоча його кількісні обсяги експорту зменшились на 10%, до 413 тис. тонн.

За 2022 рік виручка від експорту молокопродуктів дорівнювала $251 млн, збільшившись на 41% відносно 2021 року. У його товарній структурі основні доходи отримані від збуту на зовнішніх ринках сухого і згущеного молока - $90 млн (+57%), масла і молочних паст - $82 млн (+56%), сирів - $42 млн (+58%), незгущеного молока і вершків - понад $16 млн (+58%), сироватки - близько $16 млн (-31%).

Триває зниження показників експорту яєць - 27 тис. тонн (-32%) на суму $42 млн (-7%). Разом з тим експортна ціна для України стала ще вищою, досягнувши у 2022 році $1562 за тонну, або $40,61 тис. за контейнер 26 тонн.

Виручка українських експортерів меду зменшилась на 5%, склавши $137 млн. У натуральному виразі експорт теж знизився - 48 тис. тонн (-17%). У той самий час продовжується тенденція збільшення вартості меду на міжнародному ринку, 1 тонна меду коштувала торік $2853.

Доходи від експорту плодів, ягід та горіхів за підсумками 2022 року становили $313 млн, відставши від рекордного рівня 2021 року на 15%. Основну виручку галузеві підприємства отримали за рахунок заморожених ягід і фруктів - $192 млн (-11%), волоських горіхів у шкаралупі та без - $80 млн (-30%), яблук і груш - $19 млн (+28%), ягідних культур - близько $14 млн (+12%). Що стосується кількісних змін, відбулось збільшення в сегменті заморожених плодів - 84 тис. тонн (+11%), зерняткових - 46 тис. тонн (+56%), не змінився експорт ягід - 4 тис. тонн, однак мало місце зниження по волоських горіхах - 25 тис. тонн (-28%).

Минулого року суттєво зросла роль Євросоюзу для збуту багатьох найменувань продовольства з України. Так, понад 80% доходів українських експортерів плодово-ягідної продукції й меду отримано від продажів до ЄС.