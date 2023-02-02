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АНАЛІТИКА

Заготівля брухту в Україні скоротиться цьогоріч ще на 10%

12:15 02.02.2023 |

Економіка

 

Минулого року Україна оновила антирекорд із заготівлі металобрухту, зібравши та обробивши менше 1 млн тонн сировини, що в понад 4 рази менше від показника 2021 року.

Про це повідомляє галузеве видання GMK Centrer.

Зазначається, що таке значне падіння є наслідком військової агресії Росії проти України, адже південно-східні промислові регіони, що забезпечували основні обсяги брухтозаготівлі, виявились театром бойових дій, а деякі тимчасово окуповані. До того ж постраждала й виробнича база низки брухтопереробних підприємств.

При цьому характерно, що майже половину обсягів - 520 тис. тонн - оператори ринку брухту зібрали ще до початку бойових дій. Тобто за 10 місяців війни заготівля становила 477 тис. тонн сировини, або приблизно 48 тис. тонн щомісяця.

Заготівля брухту в Україні скоротиться цьогоріч ще на 10%

 

Малоймовірно, що у 2023 році ситуація покращиться. За реалістичним сценарієм "УАВтормет", зниження заготівлі брухту цьогоріч становитиме 5-10%, до 900-950 тис тонн. Проте у підприємств ринку брухту вже не буде тих запасів, завдяки яким підтримувались обсяги поставок металургам у першому півріччі 2022 року.

Вочевидь активні бойові дії на сході та на півдні України триватимуть, що означає подальше скорочення збору брухту.

У семи областях України очікуються настільки незначні обсяги заготівлі, що їх можна оцінити як нульові. Це Донецька, Запорізька, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська області. Сумарно ці регіони забезпечували 1 млн тонн брухту на рік, що на сьогодні майже втрачено. В інших регіонах скорочення заготівлі становитиме близько 2 млн тонн.

Проте під час XXIV з'їзду "УАВтормет" 27 січня 2023 року було оголошено й оптимістичний сценарій, за яким заготівельні компанії можуть у 2023-му зібрати 1,5 млн тонн брухту, але без деталізації, на яких потужностях та в яких регіонах можливий такий приріст заготівлі.

При цьому в процесі дискусій Асоціація викреслила зі списку своїх завдань такий напрям дій, як скасування експортного мита на брухт, що свідчить про першочерговість постачання українським металургам сировини, збір якої радикально скорочується.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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