Заготівля брухту в Україні скоротиться цьогоріч ще на 10%

Минулого року Україна оновила антирекорд із заготівлі металобрухту, зібравши та обробивши менше 1 млн тонн сировини, що в понад 4 рази менше від показника 2021 року.

Про це повідомляє галузеве видання GMK Centrer.

Зазначається, що таке значне падіння є наслідком військової агресії Росії проти України, адже південно-східні промислові регіони, що забезпечували основні обсяги брухтозаготівлі, виявились театром бойових дій, а деякі тимчасово окуповані. До того ж постраждала й виробнича база низки брухтопереробних підприємств.

При цьому характерно, що майже половину обсягів - 520 тис. тонн - оператори ринку брухту зібрали ще до початку бойових дій. Тобто за 10 місяців війни заготівля становила 477 тис. тонн сировини, або приблизно 48 тис. тонн щомісяця.

Малоймовірно, що у 2023 році ситуація покращиться. За реалістичним сценарієм "УАВтормет", зниження заготівлі брухту цьогоріч становитиме 5-10%, до 900-950 тис тонн. Проте у підприємств ринку брухту вже не буде тих запасів, завдяки яким підтримувались обсяги поставок металургам у першому півріччі 2022 року.

Вочевидь активні бойові дії на сході та на півдні України триватимуть, що означає подальше скорочення збору брухту.

У семи областях України очікуються настільки незначні обсяги заготівлі, що їх можна оцінити як нульові. Це Донецька, Запорізька, Сумська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська області. Сумарно ці регіони забезпечували 1 млн тонн брухту на рік, що на сьогодні майже втрачено. В інших регіонах скорочення заготівлі становитиме близько 2 млн тонн.

Проте під час XXIV з'їзду "УАВтормет" 27 січня 2023 року було оголошено й оптимістичний сценарій, за яким заготівельні компанії можуть у 2023-му зібрати 1,5 млн тонн брухту, але без деталізації, на яких потужностях та в яких регіонах можливий такий приріст заготівлі.

При цьому в процесі дискусій Асоціація викреслила зі списку своїх завдань такий напрям дій, як скасування експортного мита на брухт, що свідчить про першочерговість постачання українським металургам сировини, збір якої радикально скорочується.