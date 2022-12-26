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В Україні нарахували 309 000 ІТ-фахівців

11:16 26.12.2022 |

Економіка, Новини IT

 

IT Ukraine разом з ІТ-кластерами та партнерами опублікувала дослідження «Do IT like Ukraine». В документі описані основні цифри в індустрії за 2022 рік, вплив війни, основні виклики і плани щодо відновлення. Зокрема в країні нарахували 309 000 ІТ-фахівців, які разом принесли вже $6 млрд експортної виручки. Редакція AIN.UA обрала найцікавіші факти з дослідження.

Вплив повномасштабної війни

* Перед повномасштабною війною українська ІТ-індустрія була одним із найбільших експортерів ІТ-послуг у Європі. Щорічно обсяг зростав на 25-30% і створював понад 4% ВВП України.

* За підсумками десяти місяців 2022 року галузь принесла економіці України $6 млрд експортної виручки та досягла позначки зростання у 10% порівняно з попереднім роком.

* До кінця року галузь згенерує $7,1 млрд та 2,2% зростання обсягу експорту щодо 2021 року.

* Кожна IT-компанія зіткнулася з проблемами, пов'язаними з війною. Згідно з отриманими даними, понад 34,3% компаній успішно адаптувалися до нових реалій.

* 61,3% ІТ-компаній не подолали всі виклики, але в цілому працюють стабільно.

Найбільші виклики для компаній:

* Міграція працівників та їх сімей, переїзд компаній.

* Заборона на виїзд ІТ-спеціалістів за кордон.

* Зобовʼязаність працівників до військової служби.

* Утримання клієнтів та мінімізація ризиків у роботі з клієнтами.

* Валютне регулювання та обмеження, які вводить НБУ

Переїзд

* 70,8% ІТ-компаній провели позапланову релокацію, чверть з них - повну.

* Повний або частковий переїзд за кордон здійснили 16,7% компаній.

* Змінилася географія переміщення компаній, і сьогодні в ТОП-10 країн увійшли Польща, Німеччина, США, Португалія, Болгарія, Чехія, Румунія, Молдова, Іспанія, Канада.

* 81,5% ІТ-компаній, які перемістилися за кордон, все ж планують повернути свій бізнес в Україну за умови скасування воєнного стану та повного припинення бойових дій.

Підтримка ЗСУ

* У 70% компаній хтось із працівників служить у Збройних Силах України.

* У 43% компаній кількість робітників у ЗСУ становить до 5%. У 25% компаній цей показник становить від 5% до 15%.

* Насправді 95% компаній мають принаймні одного ІТ-фахівця, який приєднався до кіберармії.

* 95% ІТ-компаній і понад 90% ІТ-фахівців регулярно перераховують кошти на допомогу уряду, закуповують техніку, безпілотники, необхідне обладнання та зброю для наближення перемоги

* 18% компаній не афішують допомогу, яку вони надають.

Зарплати

* Сьогодні в галузі працює майже 309 000 ІТ-фахівців.

* 76% компаній працюють, залучаючи ФОП.

* Незважаючи на війну, більшість ІТ-компаній планують збільшити зарплатні бюджет.

* Зокрема, 82% IT-компаній планують підвищити заробітну платню до кінця 2022 року.
 

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