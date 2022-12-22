Інфляція в Україні 2023 р. знизиться до 22,5%, профіцит поточного рахунку зміниться дефіцитом у $5,7 млрд - Меморандум із МВФ

Очікується, що рівень інфляції у річному обчисленні в Україні поступово зменшиться з 30% наприкінці 2022 року приблизно до 22,5% наприкінці 2023 року, йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику Моніторингової програми за участю ради директорів Міжнародної валюти фонду (МВФ) PMB.

"(Це) відображає залишкові наслідки перебоїв у постачаннях та руйнування виробничих потужностей на тлі нижчих світових цін на енергоносії", - наголошується в документі, оприлюдненому на сайті Мінфіну у четвер.

Згідно з ним, очікується, що створюється дефіцит поточного рахунку в обсязі близько $5,7 млрд у 2023 році після прогнозованого профіциту в розмірі $6,4 млрд у 2022 році.

"Цей прогноз відображає зростання торговельного балансу, оскільки очікується, що поновлення надходжень від експорту буде повільним, тоді як попит на імпорт, як очікується, прискориться через збереження попиту на паливо, обладнання та матеріали для ремонту та відновлення", - пояснюється у меморандумі.

Згідно з ним, значні обсяги зовнішнього фінансування мають підтримати валютні резерви на рівні близько $21 млрд до кінця 2023 року, що еквівалентно трохи більше ніж 2,5 місяці імпорту.

Щодо реального ВВП документ містить уже раніше оприлюднений прогноз його падіння майже на третину в 2022 році та можливого незначного зростання на 1% у 2023 році.

"Повільне відновлення пояснюватиметься тривалим впливом у першому кварталі наступного року через нещодавні пошкодження енергетичної інфраструктури. Очікується, що економічна діяльність активізується в наступних кварталах переважно за рахунок державних витрат, тоді як відновлення експорту буде лише поступовим (враховуючи руйнування потужностей та залишкові проблеми із логістикою), а зростання споживання залишиться слабким (насамперед через зниження купівельної спроможності населення)", - йдеться у меморандумі.

Наголошується, що невизначеність висока, є ризики недовиконання прогнозу, що матиме наслідком помітне зростання потреб у зовнішньому фінансуванні. "Відновлення економічної діяльності у 2023 році може бути набагато повільнішим, ніж очікувалося. Зокрема, відновлення може бути слабшим, якщо вплив останніх атак на критичну інфраструктуру триватиме довше, ніж очікувалося, ситуація з безпекою погіршуватиметься, припиниться дія зернового коридору або прискориться міграція за межі країни", - зазначається у документі.

Водночас у ньому зазначається, що економіка може відштовхнутися від дна швидше, якщо ситуація з безпекою та інфраструктурою покращиться динамічніше за очікування.

"В економіці може спостерігатися набагато потужніше відновлення за умови швидшого, ніж очікувалося, зниження ризиків, пов'язаних із безпекою, і більш динамічного вирішення поточних проблем із енергетичною та матеріально-технічною інфраструктурою. За таких припущень зростання економіки в 2023 році могло б зміцнитися до 3-4%", - сказано у меморандумі.

Прогноз міг би ще більше покращитись за прискорення повернення мігрантів, а також завдяки широкомасштабним зусиллям відновлення, які прискорюють відновлення, додає українська сторона.