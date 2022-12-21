Російські ракетні обстріли вплинули на роботу українського бізнесу в листопаді 2022 року – дослідження

Перебої з електропостачанням очолили перелік перешкод для запровадження бізнесу під час війни у листопаді, на третє місце також знову вийшла проблема безпеки, такі результати сьомого щомісячного опитування підприємств "Український бізнес під час війни" за листопад 2022 року Інституту економічних досліджень (ІЕД ).

"Це почало відбуватися ще у жовтні: тоді з 4% у вересні до 51% у жовтні зросла частка тих, хто назвав перебої з електропостачанням як проблему. Зараз таких 70% опитаних, що робить це проблемою №1 для бізнесу", - зазначила під час презентації виконавчий директор ІЕД Оксана Кузяків.

Також після кількох місяців зменшення продовжила зростати частка підприємців, які наголошували на проблемі безпеки. Зокрема, майже половина респондентів - 46% у листопаді проти 33% у жовтні та 18% у вересні - обрали показник "небезпечно працювати" як перешкоду для запровадження бізнесу.

"Це найбільша частка за весь час опитування (до цього максимум 34% був у першому травневому опитуванні - ІФ). Із травня місяця спостерігалася тенденція зменшення ваги такого показника серед інших перешкод для запровадження бізнесу", - зазначила експерт.

Найбільше на цю проблему вказували великі підприємства (понад 250 співробітників) - 56,6%, тоді як у компаніях до 10 людей це було проблемою лише для 15,1% респондентів.

Друге місце в рейтингу проблем у листопаді зайняло зростання цін на сировину, матеріал і товари, що поступилося "лідерству", - 68% проти 70% у жовтні.

На четверте місце з третього перемістилися труднощі з перевезенням сировини та готових товарів Україною - 33% проти 41%, і замикає першу п'ятірку проблем зменшення попиту на товари/послуги - 30% проти 29%.

Як зазначає ІЕД, за результатами листопадового дослідження, в якому взяли участь 507 підприємств, продовжилася тенденція до погіршення оцінок змін і очікувань загальноекономічної та фінансово-економічної ситуації на підприємствах у перспективі шести місяців.

Також у листопаді порівняно з жовтнем менше підприємств планують зростання виробництва у наступні 3-4 місяці. Водночас, частка підприємств, які планували скоротити виробництво, майже не змінилася. Більшість респондентів планують зберегти обсяги виробництва на тому ж рівні наступного місяця.

Крім того, експерти ІЕД звернули увагу на тенденцію до скорочення та погіршення очікувань продажу та нових замовлень: баланс оцінок опустився майже до нуля.

Щодо планів бізнесу в перспективі двох років, то значно зріс відсоток підприємств, які не можуть передбачити таку далеку перспективу - із 42,3% до 54,2%. Серед тих, що залишилися, частка оптимістів, які планують розширити діяльність, зменшилася з 37,5% до 31,6%, а відсоток песимістів, які збираються її зменшити, збільшився з 6,3% до 11,6%.

Ракетні удари не вплинули на обсяги відновлення, проте вони сповільнили активне відновлення. Зменшилася частка підприємств, що працюють на повну та вище повної потужності. Водночас, відсоток бізнесу, який працював майже на повну потужність, збільшився.

У листопаді цього року покращилися оцінки державної політики підтримки бізнесу, наголошується в опитуванні