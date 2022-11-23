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Металургійні та гірничорудні підприємства України працюють на 15-20% потужності – експерт

12:00 23.11.2022 |

Економіка

 

Потужності української металургійної галузі завантажені на 20%, гірничорудної - на 15%. У жовтні всі вітчизняні підприємства галузі виробили близько 20% продукції до показників жовтня 2021 року.

Про це під час міжнародної конференціі «Український експорт - як отримати вихід до моря?» наголосив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков, передає Укрінформ.

«Наразі наші потужності завантажені на 15-20%, де близько 20% стосується металургійної галузі, а 15% - гірничорудної промисловості. Ті підприємства, які продовжують працювати, завантажені на рівні від 10% до 50% потужності. Зараз ми приблизно вийшли на рівень десь 32% до 2021 року, але це з урахуванням січня і лютого 2022 року. Показники жовтня складають 20% від виробництва жовтня 21-го», - повідомив Каленков.

За його словами, галузь дуже залежна від експорту, і погіршення ситуації з логістикою у цьому році суттєво вплинула на загальні показники.

«Ми дуже залежні від морських портів, адже 70% нашої продукції експортувалося саме цим шляхом. У жовтні наш експорт, наприклад, становив трохи більше $300 млн. А минулого року ми експортувала нашої продукції на $22 млрд», - зауважив експерт.

Він підкреслив, що переорієнтація галузі на експорт з морських портів на західні прикордонні переходи збільшила собівартість логістики в 4-5 рази, від чого продукція українських металургів стала неконкурентоспроможною на ринках країн Європи.

«Якби дія зернового коридору поширилася і на нашу продукцію, ми могли б експортувати її приблизно на суму в $1 млрд щомісячно, як і аграрії», - сказав Каленков.

Як повідомлялося, металурги змушені знижувати обсяги виробництва через проблеми з логістикою. Обсяги виробництва чавуну, сталі та прокату в Україні за січень - серпень 2022 року становили лише третину від минулорічних за аналогічний період. На початку жовтня Мінекономіки спільно з представниками металургійних підприємств обговорили ситуацію, що склалась у галузі та нагальні питання, які потребують оперативного вирішення.
 

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