Фінансові новини
- |
- 02.11.22
- |
- 19:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 89,7% і залучив 932,4 млрд гривень за 10 місяців
14:25 02.11.2022 |
Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 89,7% і залучило 932,4 млрд гривень у січні-жовтні 2022 року.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2022 року склали 932,4 млрд гривень або 89,7% від запланованих на цей період.
Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 522,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 65,2 млрд гривень (1554,4 млн доларівта 473,0 млн євро).
При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 477,4 млрд гривень, в тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 340,0 млрд гривень.
Із зовнішніх джерел залучено 409,4 млрд гривень, зокрема:
- 145,0 млрд гривень (4,2 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;
- 47,1 млрд гривень (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн доларів) позики уряду Канади;
- 88,2 млрд гривень (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);
- 18,2 млрд гривень (566,0 млн євро) позики МБРР та МАР у рамках проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;
- 18,2 млрд гривень (498,8 млн євро) позики МБРР у рамках Третього додаткового фінансування проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;
- 17,0 млрд гривень (78,0 млрд японських єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;
- 14,3 млрд гривень (0,4 млрд євро) позики МБРР у рамках проекту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;
- 12,6 млрд гривень (382,0 млн євро) позики ЄІБ у рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;
- 9,7 млрд гривень (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;
- 8,5 млрд гривень (257,0 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо основного кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);
- 7,6 млрд гривень (200,0 млн євро) позики Уряду Італії;
- 4,8 млрд гривень (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП - Фінансування Covid-19»;
- 4,7 млрд гривень (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України;
- 3,5 млрд гривень (120,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;
- 3,2 млрд гривень (111,7 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";
- 2,9 млрд гривень (99,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;
- 1,6 млрд гривень (54,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;
- 1,2 млрд гривень (40,0 млн доларів) позики МБРР в рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;
- 1,0 млрд гривень (34,5 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України";
- 0,2 млрд гривень (7,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей;
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 342,8 млрд гривень (95,6% плану), платежі з обслуговування - 113,2 млрд гривень (79,8% плану).
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ердоган заявив про відновлення роботи «зернового коридору» уже 2 листопада
|Росія відновлює участь у «зерновій ініціативі», – Міноборони РФ
|Туреччина виклала російські вимоги для відновлення «зернової угоди» з Україною
|Макрон: Ми повністю мобілізовані, щоб якнайшвидше збільшити військову підтримку України, зокрема ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|«Збитки вимірюються сотнями мільйонів доларів». Росія пошкодила вже п'ять ТЕС Ахметова
|Україна хоче збільшити імпорт електроенергії з ЄС
|Ціни на нафту сповільнили зростання, Brent - $94,88 за барель
|Ціни на автогаз та інші види палива 2 листопада збереглися
|Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 89,7% і залучив 932,4 млрд гривень за 10 місяців
|До загального фонду держбюджету в жовтні надійшло близько ₴73 мільярда
Бізнес
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди