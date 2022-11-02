Мінфін виконав план із запозичень до держбюджету на 89,7% і залучив 932,4 млрд гривень за 10 місяців

Міністерство фінансів виконало план із запозичень до державного бюджету на 89,7% і залучило 932,4 млрд гривень у січні-жовтні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-жовтень 2022 року склали 932,4 млрд гривень або 89,7% від запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 522,9 млрд грн, у тому числі, в іноземній валюті 65,2 млрд гривень (1554,4 млн доларівта 473,0 млн євро).

При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 477,4 млрд гривень, в тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України - 340,0 млрд гривень.

Із зовнішніх джерел залучено 409,4 млрд гривень, зокрема:

- 145,0 млрд гривень (4,2 млрд євро) коштів позики ЄС у рамках нового пакету екстреної макрофінансової допомоги;

- 47,1 млрд гривень (1035,8 млн канадських доларів та 392,8 млн доларів) позики уряду Канади;

- 88,2 млрд гривень (2,0 млрд СПЗ) Міжнародного валютного фонду в рамках додаткового фінансування за програмою екстреної підтримки Rapid Financing Instrument (RFI);

- 18,2 млрд гривень (566,0 млн євро) позики МБРР та МАР у рамках проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

- 18,2 млрд гривень (498,8 млн євро) позики МБРР у рамках Третього додаткового фінансування проекту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого держуправління в Україні;

- 17,0 млрд гривень (78,0 млрд японських єн) позики Японського агентства розвитку на політику розвитку у сфері надзвичайного економічного відновлення;

- 14,3 млрд гривень (0,4 млрд євро) позики МБРР у рамках проекту «Додаткова позика до Другої позики на політику розвитку в сфері економічного відновлення»;

- 12,6 млрд гривень (382,0 млн євро) позики ЄІБ у рамках проекту «Основний кредит для аграрної галузі»;

- 9,7 млрд гривень (300,0 млн євро) позики Французького агентства розвитку;

- 8,5 млрд гривень (257,0 млн євро) позики ЄІБ в рамках проекту Проект щодо основного кредиту для МСП та компаній з середнім рівнем капіталізації (APEX);

- 7,6 млрд гривень (200,0 млн євро) позики Уряду Італії;

- 4,8 млрд гривень (150,0 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект «ММСП - Фінансування Covid-19»;

- 4,7 млрд гривень (149,3 млн євро) позики Кредитної установи для відбудови (KfW) (Проект надзвичайна економічна програма для України;

- 3,5 млрд гривень (120,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів»;

- 3,2 млрд гривень (111,7 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні";

- 2,9 млрд гривень (99,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Проект «Східна Україна: возз'єднання, відновлення, відродження (Проект ЗВ)»;

- 1,6 млрд гривень (54,6 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Модернізація системи соціальної підтримки населення України;

- 1,2 млрд гривень (40,0 млн доларів) позики МБРР в рамках проекту «Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії COVID-19»;

- 1,0 млрд гривень (34,5 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту «Прискорення інвестицій у сільське господарство України";

- 0,2 млрд гривень (7,0 млн доларів) позики МБРР у рамках проекту Додаткове фінансування Проекту Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей;

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року склали 342,8 млрд гривень (95,6% плану), платежі з обслуговування - 113,2 млрд гривень (79,8% плану).