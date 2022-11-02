Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін скасував заборону на експорт коксівного вугілля

17:45 01.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, вніс зміни до постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік", скасувавши нульову квоту на експорт коксівного вугілля.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

За словами депутата, внесеними змінами "лібералізовано експорт з України у межах визначених обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації".

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет міністрів своїм рішенням встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним. В Міненерго тоді пояснювали, що коксівне вугілля може використовуватися для теплової генерації під час опалювального сезону, а також вказували на спроби вивезення з України енергетичного вугілля під виглядом коксівного.

У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.

Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць - той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,3474
  0,1097
 0,30

Курс обміну валют на вчора, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес