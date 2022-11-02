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Кабмін скасував заборону на експорт коксівного вугілля
17:45 01.11.2022 |
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 1 листопада, вніс зміни до постанови "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік", скасувавши нульову квоту на експорт коксівного вугілля.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
За словами депутата, внесеними змінами "лібералізовано експорт з України у межах визначених обсягів квот коксівного вугілля, яке не використовується для теплової генерації".
Як повідомлялося, на початку липня Кабінет міністрів своїм рішенням встановив нульові квоти на експорт вугілля українського походження, включно із коксівним. В Міненерго тоді пояснювали, що коксівне вугілля може використовуватися для теплової генерації під час опалювального сезону, а також вказували на спроби вивезення з України енергетичного вугілля під виглядом коксівного.
У червні Кабінет міністрів вже встановив нульові квоти на експорт вугілля, однак обмеження не поширювалося на коксівне вугілля, яке використовується у металургії.
Нагадаємо, у травні енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова почав експорт вугілля до Польщі. Загалом ДТЕК планував відвантажувати до Польщі приблизно 100-150 тис. тонн на місяць - той обсяг, який залишається після забезпечення своїх ТЕС та інших споживачів.
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