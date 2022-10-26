МВФ до набуття визначеності з грошовою програмою для України пропонує підтримувати її через свій адмінфонд - директор-розпорядник

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наразі перебуває в переговорах із Україною, проте до появи визначеності з грошовою програмою пропонує підтримувати країну, яка потребує значних обсягів фінансування, через спеціально створений та адміністрований Фондом рахунок, повідомила директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва.

"Ми маємо рахунок, що адмініструється Фондом, через який кошти можуть бути спрямовані для таких виплат Україні. На сьогодні ми виплатили $2,2 млрд з цього адміністрованого рахунку Фонду", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" у відповідь на запитання про можливості покриття дефіциту держбюджету України у 2023 році, що оцінюється Києвом у $38 млрд без грошової програми з МВФ.

"З точки зору ресурсів фонду - це лише початок (early days). Зараз ми взаємодіємо з урядом, і наступного місяця ми працюватимемо над тим, щоб побачити, на якому етапі, на яких умовах та в якому розмірі потрібно фінансувати", - додала Георгієва у кулуарах міжнародної експертної конференції у Берліні, що відбулася 25 жовтня.

Вона нагадала, що у 2022 році безпосередньо Фонд направив Україні $2,7 млрд екстреного фінансування.

Виступаючи на конференції, глава МВФ вказала, що, за поточними оцінками Фонду, щомісячні потреби України у фінансуванні в 2023 році в кращому разі становитимуть близько $3 млрд, проте з урахуванням додаткового фінансування закупівлі газу та ремонту критичної інфраструктури швидко досягнуть $4 млрд.

"Нещодавні ракетні атаки... не лише підтверджують правильність цих оцінок, а й змушують нас розглядати верхню межу $5 млрд", - додала вона.

Георгієва додала, що формування політики в умовах війни неймовірно складне, тому має бути ще багато роботи.

"Наш наступний крок - працювати з українською владою над підготовкою до Програмного моніторингу за участю ради директорів (PMB). Це допоможе встановити макроекономічні рамки та ключові короткострокові політики для України зараз... PMB допоможе каталізувати терміново необхідну підтримку з боку донорів і прокладе шлях до кінцевого переходу до повноцінної програми МВФ", - наголосила директор-розпорядник.

На конференції вона також висловила сподівання, що перше засідання ініційованої Україною Координаційної платформи - для фінансово-економічної координації з метою встановлення пріоритетів, обміну інформацією, забезпечення фінансування та обговорення макроекономічних змін, політики та прогнозів - відбудеться якнайшвидше та збере як двосторонніх донорів України, так і міжнародні фінансові інститути та національні агенції розвитку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції повідомив, що уряд оцінює необхідність фінансування дефіциту держбюджету у 2023 році у $3-4 млрд на місяць. У 2022 році Україна заявляла про необхідність підтримки $5 млрд на місяць, проте наразі їй жодного разу не вдалося їх залучити. Найкращим був показник серпня з $4,6 млрд, а загалом з початку війни, або за вісім місяців, зовнішнє фінансування становило $23,62 млрд, з яких $10,5 млрд - грантові кошти, а $1 млрд - на відновлення.

Проєкт держбюджету та України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць, зокрема $15 млрд від МВФ.

