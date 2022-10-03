Рекорд на зброю та доплати військовим. Скільки грошей піде на армію у 2023 році

Оксана Тороп / BBC News Україна

В умовах війни фінансування військових та силових відомств зросло до рекордних показників і складає майже 50% видатків всього бюджету країни. І це ще не стеля, адже в залежності від тривалості війни армії потрібне буде дофінансування - починаючи від грошового забезпечення і закінчуючи видатками на зброю та військову техніку.

В Міністерстві оборони зізнаються, що якщо війна триватиме весь наступний рік, то тих грошей, які заклав уряд в проєкт бюджету на 2023 рік, не вистачить. Значно ускладнює ситуацію ще й той факт, що грошову допомогу від іноземних партнерів не можна направляти на армію.

В парламенті кажуть, що проблем з ухваленням бюджету не має бути, адже всі депутати єдині в думці дати армії багато і вчасно. Тому очікують прийняття проєкту в першому читанні вже цього тижня, а в цілому - в другій половині жовтня. Без традиційних палких дискусій.

Ми проаналізували проєкт військового бюджету на наступний рік та виокремили найцікавіші факти з цього документу.

Третина на зброю

В цілому фінансування Міністерства оборони в наступному році у порівнянні з довоєнним періодом пропонують збільшити у 7 разів. У 2021 році це було 120 млрд гривень, у 2022 році, коли сталося вторгнення Росії до України, - це вже 555 млрд, а на наступний рік закладають рекордні 860 млрд гривень.

І якщо в довоєнні роки майже половину, а то й більше, складали видатки на грошове забезпечення військових, то тепер це лише третина коштів. А все тому, що значну суму передбачив уряд на закупівлю зброї та техніки.

Вперше на нову зброю та модернізацію старої уряд заклав майже третину всього бюджету Міноборони - 260 млрд (355 млрд разом зі спецфондом).

"Генштаб порахував це все, ми з ними погодилися на такі от попередньо цифри. Ви ж розумієте, що війна в Україні розігріла ринок озброєнь та військової техніки за кордоном. Відповідно, і в Україні", - пояснює в коментарі BBC News Україна заступник міністра оборони Ростислав Замлинський.

За його словами, багато комплектуючих до зброї та техніки імпортні, на них збільшується попит і, відповідно, ціна. Тому все це потребує немалих грошей. До того ж, багато постачається по напрямку міжнародної технічної допомоги.

"Частина прийде безкоштовно, а частину ми будемо купувати. Будемо виходити з того, що потрібно для стримування агресора", - каже чиновник.

Виходячи з того, що триває війна артилерії, військові заклали в пріоритет артилерійські системи та набої для них, а також засоби ППО. Купляти планують і у вітчизняних розробників - як державних, так і приватних.

Передбачили гроші, за словами пана Замлинського, і на дослідно-конструкторські роботи по нових зразках озброєння і військової техніки.

Чи зростуть зарплати військових

Помітним є той факт, що на грошове забезпечення військових у 2023 році закладають більше коштів, ніж в поточному. У 2022 році на цей напрямок вже виділили 262 млрд гривень, на наступний запланували 330 млрд.

Але в Міністерстві оборони пояснюють, що це не пов'язано зі збільшенням виплат для військових - їх заклали на рівні показників поточного року. Тобто в наступному році так само передбачена додаткова грошова винагорода: для військових на лінії вогню - 100 тис. гривень, для інших - 30 тис. гривень.

Скоріше, мова йде про збільшення кількості військовослужбовців. Зараз їх приблизно 700 тисяч - але це загальна кількість з військовими всіх структур. І в залежності від ситуації на фронті ця чисельність може змінюватися.

В Міноборони вже зізнаються, що навіть цих 330 млрд на наступний рік не вистачить на всі існуючі доплати для військових. Так само, як не вистачить цих грошей і в бюджеті на цей рік. Вся надія на зміни до бюджету.

"Звісно, що цих грошей не вистачить, якщо ситуація буде така, як зараз. Якщо ми будемо воювати весь наступний рік, то цих грошей не вистачить. В залежності від того, яка буде активність і ситуація на фронті - можуть збільшити чисельність військовослужбовців, можуть збільшитися кількість тих, хто веде активні бойові дії. Все будуть вирішувати зміни до бюджету. Передбачити зараз нічого неможливо", - пояснює Ростислав Замлинський.

В Раді пояснюють, що допоможе в цій ситуації те, що уряду дозволили самостійно перерозподіляти кошти з одних напрямків на інші. І у разі, якщо військовим не вистачатиме грошей, ці кошти заберуть з інших, менш пріоритетних сфер.

"В цьому бюджеті є дві основні складові - безпека та оборона і соцзахист та підтримка. Це ті речі, від яких залежить нормальне функціонування держави. Тому будемо шукати, звідки наповнити грошовим забезпеченням військовослужбовців", - пояснив в коментарі BBC News Україна член парламентського комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Не до житла

Війна відклала на кращі часи вирішення і без того болючого питання - забезпечення житлом військовослужбовців. А отже 40-тисячна житлова черга плавно перейде в наступний рік.

У Міністерстві оборони визнають: зараз не до цього. Навіть ті кошти, які виділяли на житлове питання військових на цей рік, - 1,2 млрд гривень - пішли не за призначенням. На наступний рік планують виділити рекордно мало на цей напрямок - 100 млн гривень.

"Коли почалася збройна агресія, ці кошти (передбачені на житло - Ред.) були скеровані на озброєння і військові техніку. Тобто в цьому році кошти не використовувалися на ці цілі. Якщо ситуація покращиться і ми переможемо нашого ворога і запанує мир, то тоді я думаю, що займемось цим напрямком", - пояснює Росислав Замлинський.

З іншого боку, наступного року майже у 5 разів зросте бюджет Міністерства у справах ветеранів в порівнянні з довоєнним 2021 роком - до 6,8 млрд гривень. І левову частку цих грошей направлять на соціальну допомогу ветеранам та їхнім родинам.

"5,5 млрд - це безпосередньо кошти, які будуть надаватися по чотирьох субвенціях, які дадуть змогу придбати житло певним категоріям", - пояснив нам у коментарі заступник міністра Олександр Порхун.

Наприклад, на бюджетну програму щодо виплати грошової компенсації членам сімей загиблих в АТО/ООС виділять 1,7 млрд і це дасть змогу передати житло 896 родинам. А черга за цією категорією - 1748.

Британський кредит - на флот

Так історично склалося, що бюджет Міністерства оборони передбачає загальний і спеціальний фонд. Другий - це те, що міністерство має саме заробити для себе. І з наповненням саме цього напрямку завжди були проблеми.

На наступний рік спецфонд Міністерства оборони передбачає рекордні 100 млрд гривень. І це будуть не кошти, які має десь знайти оборонне відомство, а кредит від уряду Великої Британії.

В міністерстві оборони кажуть, що ця кредитна програма стосується розвитку українського військового флоту. Цю угоду сторони уклали ще до війни і вона передбачала, що Україна витратить мінімум 50% цих грошей на купівлю саме британських "товарів та послуг".

Військовий експерт Сергій Згурець у своїй статті в січні писав, що Україна, за цією угодою, має створити додаткові військово-морські бази, закупити протимінні кораблі та ракетні катери, а також системи озброєння на існуючі кораблі, отримати підтримку в будівництві військово-морської інфраструктури та спільно з британцями побудувати фрегат.

Невідомо, чи досі є актуальними ці плани, чи вони змінилися через війну. Але отримати ці гроші від британського уряду Україна сподівається вже найближчим часом.

Розвідка та контррозвідка

Помітно зростає бюджет і Головного управління розвідки Міністерства оборони - майже утричі в порівнянні з довоєнним періодом. Близько половини коштів - 6,6 млрд з майже 12 млрд гривень - направлять на виплату грошового забезчення військових розвідників. Ще майже 3 млрд - на розвиток розвіддіяльності.

Бюджет СБУ теж зросте, але не так відчутно, як в інших силових відомств, - лише на 30% у порівнянні з довоєнним 2021 роком і збережеться приблизно на рівні цього року. Переважну більшість своїх коштів СБУ витратить на грошове забезпечення працівників - близько 72% всього бюджету.

Взагалі спецслужба, у порівнянні з іншими силовими структурами, отримає менше грошей на розвиток - лише 9% від фінансування. Коли в Міністерстві оборони цей показник понад 30%, а ГУР - понад 20%.

В парламенті пояснюють, що грошей на всіх не вистачає.

"Говорити про розвиток в умовах війни дуже складно. Головне - підтримувати в дієздатному стані всі служби сектору безпеки та оборони", - каже депутат Федір Веніславський. І додає: "Враховуючи, що військовослужбовці СБУ, як і інші військовослужбовці, мають право на ті виплати, які ми запровадили на початку війни (30 тис. і 100 тис. грн.), то звичайно, головна проблема - забезпечити ці виплати".