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Депутати пропонують повернути гральний бізнес на загальну систему оподаткування

08:49 28.09.2022 |

Економіка, Право

 

Народні депутати пропонують Верховній Раді заборонити перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Як повідомляє Укрінформ, 27 вересня на сайті Верховної Ради зареєстрований законопроєкт №8079 про внесення змін до підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

Згідно з карткою законопроєкту, документ одержаний ВР та переданий на розгляд керівництву. Наразі текст документа відсутній.

Як заявив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, котрий є одним з авторів законодавчої ініціативи, компанії грального бізнесу через "незрозумілу пільгу" у багато разів скоротили сплату податків до бюджету.

За інформацією нардепа, станом на 31 серпня 2022 року дві з восьми компаній зазначеної галузі, які перейшли на спрощену систему оподаткування, не сплачували податків у 2022 році взагалі. Решта компаній в сумі перебували у 2022 році на загальній системі 873 дні та 579 днів - на спрощеній.

«Нагадаю, що податків було сплачено у 2022 році, перебуваючи на загальній, 175 млн грн, а перебуваючи на спрощеній - 13 млн грн. Тобто (якщо - ред.) до переходу на «спрощенку» гральний бізнес сплачував 200 тис. грн на день у середньому, то після переходу лише 23 тис. грн, що майже у 10 разів менше», - зазначає Железняк.

Депутат також вважає підозрілою ситуацію з двома великими операторами лотерей. "Теж падіння податків в багатократному обсязі", - стверджує він.

Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада схвалила податкові стимули для бізнесу на час війни. Так, згідно з законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану», на період дії воєнного стану сплачувати єдиний податок зможуть не лише ФОПи-спрощенці, а й великі підприємства.

Закон також підвищує ліміт доходів для використання єдиного податку з 10 млн до 10 млрд грн. Це значно розширює коло підприємств, які зможуть зменшити податкове навантаження на час війни та зберегти свою діяльність. Податок з обороту встановлюється на рівні 2%.
 

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