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Україна виплатила за облігаціями на 55 млрд грн більше, ніж залучила від випуску нових – НБУ

15:57 19.09.2022 |

Економіка

 

З початку повномасштабної війни Росії проти України обсяг виплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 55,3 млрд грн перевищив обсяг залучених коштів до держбюджету на аукціонах з продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ

Зокрема, з 24 лютого до 18 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, $1,53 млрд і 168 млн євро, а залучив від розміщення нових ОВДП на аукціонах - 99,4 млрд грн, $957,1 млн та 468,4 млн євро.

Починаючи з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах з продажу ОВДП був нижчим від суми погашень за відповідними інструментами.

Зокрема, у квітні негативне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,8 млрд грн, у травні - 411 млн грн, у червні - 20,9 млрд грн, у липні - 17 млрд грн, у серпні - 24,4 млрд грн, з початку вересня - 241 млн грн.

За період дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало ставки за гривневими ОВДП, що розміщувалися на 6, 12 та 14 місяців (до 12,0%, 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно) - востаннє 9 серпня 2022 року.

Прибутковість за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінилася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і щодо військових ОВДП, номінованих у євро (2,5% річних для всіх термінів погашення).

На 19 вересня 2022 найбільший портфель ОВДП утримують банки-первинні дилери.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.

У власності нерезидентів перебувають військові облігації більш ніж на 1,1 млрд грн і $2 млн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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