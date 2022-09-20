Фінансові новини
- |
- 20.09.22
- |
- 04:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна виплатила за облігаціями на 55 млрд грн більше, ніж залучила від випуску нових – НБУ
15:57 19.09.2022 |
З початку повномасштабної війни Росії проти України обсяг виплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх боргових інструментів на 55,3 млрд грн перевищив обсяг залучених коштів до держбюджету на аукціонах з продажу ОВДП. Про це свідчать дані депозитарію НБУ
Зокрема, з 24 лютого до 18 вересня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 149,2 млрд грн, $1,53 млрд і 168 млн євро, а залучив від розміщення нових ОВДП на аукціонах - 99,4 млрд грн, $957,1 млн та 468,4 млн євро.
Починаючи з квітня обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах з продажу ОВДП був нижчим від суми погашень за відповідними інструментами.
Зокрема, у квітні негативне сальдо внутрішніх боргових операцій уряду становило 2,8 млрд грн, у травні - 411 млн грн, у червні - 20,9 млрд грн, у липні - 17 млрд грн, у серпні - 24,4 млрд грн, з початку вересня - 241 млн грн.
За період дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало ставки за гривневими ОВДП, що розміщувалися на 6, 12 та 14 місяців (до 12,0%, 14,0% та 16,0% річних відповідно), а також ставки за доларовими ОВДП на 3, 6 та 12 місяців (до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних відповідно) - востаннє 9 серпня 2022 року.
Прибутковість за гривневими ОВДП, що розміщуються на 3 місяці, не змінилася з початку повномасштабної війни та становила від 9,5% річних, як і щодо військових ОВДП, номінованих у євро (2,5% річних для всіх термінів погашення).
На 19 вересня 2022 найбільший портфель ОВДП утримують банки-первинні дилери.
Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України.
У власності нерезидентів перебувають військові облігації більш ніж на 1,1 млрд грн і $2 млн.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Податковий борг з початку війни зріс на 15% і сягнув ₴124 мільярдів
|За час повномасштабної війни в Україні продали 35 тисяч гектарів землі
|БЕБ викрило «конвертаційний центр» із обігом понад 3,5 мільярда
|Видатки держбюджету з початку повномасштабної війни перевищили 1,2 трильйона
|Україна виплатила за облігаціями на 55 млрд грн більше, ніж залучила від випуску нових – НБУ
|Нафта подешевшала 19 вересня на два відсотки на ризиках довкола попиту
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео