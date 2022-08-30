Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Девальвація офіційної гривні на 25% у липні зменшила держборг у доларовому вираженні на 8,2% та збільшила у гривневому на 14,8%

15:33 30.08.2022 |

Економіка

 

Сукупний державний борг України після девальвації Національним банком України офіційного курсу гривні до долара на 25% у липні зменшився у доларовому вираженні на 8,2% - до $96,79 млрд, тоді як у гривні він збільшився на 14,8% - до 3,539 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Відповідно до них, прямий держборг у липні 2022 року у доларовому вираженні знизився на 8,6% - до $86,55 млрд, а у гривневому підскочив на 14,2% - до 3,165 трлн грн.

Зокрема зовнішній прямий борг завдяки зміцненню долара до інших міжнародних валют скоротився на 1,1% - до $52,21 млрд, тоді як внутрішній прямий борг у гривні зріс на 2,4% - до 1,256 трлн.

Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у липні у доларовому еквіваленті зменшився на 3,9% - до $10,24 млрд, а у гривні зріс на 20,1% - до 374,45 млрд грн.

Основну частку гарантованого державою боргу посідає зовнішній борг, який у липні знизився на 0,6% - до $8,32 млрд.

З початку 2022 року сукупний держборг України скоротився у доларовому вираженні на 1,2%, або на $1,17 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він зріс на 32,5%, або на 867,2 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України за сім місяців цього року збільшився на 5,8%, або на $3,32 млрд - до $60,53 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній - на 19,3%, або на 214,4 млрд грн - до 1,326 трлн. грн.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у доларах на кінець липня становила 34,04%, у євро - 15,47%, у СПЗ - 14,50%, в єні - 1,02%, у канадських доларах - 0,81%, британських фунтах - 0,02%, тоді як у гривні - 33,86%.

Відомство також уточнило, що 68,14% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 14,5% прив'язано до ставки МВФ, 11,57% - Libor.

Ставка ще за 4,1% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 1,19% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку, найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповує у рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті 0,4% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовується у програмах портфельних гарантій.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,6564
  0,1024
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,8788  0,05 0,12 40,6996  0,06 0,15
EUR 39,7804  0,01 0,03 40,8112  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,04 0,11 36,9341  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес