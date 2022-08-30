Девальвація офіційної гривні на 25% у липні зменшила держборг у доларовому вираженні на 8,2% та збільшила у гривневому на 14,8%

Сукупний державний борг України після девальвації Національним банком України офіційного курсу гривні до долара на 25% у липні зменшився у доларовому вираженні на 8,2% - до $96,79 млрд, тоді як у гривні він збільшився на 14,8% - до 3,539 трлн грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Відповідно до них, прямий держборг у липні 2022 року у доларовому вираженні знизився на 8,6% - до $86,55 млрд, а у гривневому підскочив на 14,2% - до 3,165 трлн грн.

Зокрема зовнішній прямий борг завдяки зміцненню долара до інших міжнародних валют скоротився на 1,1% - до $52,21 млрд, тоді як внутрішній прямий борг у гривні зріс на 2,4% - до 1,256 трлн.

Як повідомив Мінфін, гарантований державою борг у липні у доларовому еквіваленті зменшився на 3,9% - до $10,24 млрд, а у гривні зріс на 20,1% - до 374,45 млрд грн.

Основну частку гарантованого державою боргу посідає зовнішній борг, який у липні знизився на 0,6% - до $8,32 млрд.

З початку 2022 року сукупний держборг України скоротився у доларовому вираженні на 1,2%, або на $1,17 млрд, тоді як у гривневому еквіваленті він зріс на 32,5%, або на 867,2 млрд грн.

Сукупний зовнішній держборг України за сім місяців цього року збільшився на 5,8%, або на $3,32 млрд - до $60,53 млрд грн, тоді як сукупний внутрішній - на 19,3%, або на 214,4 млрд грн - до 1,326 трлн. грн.

За інформацією Мінфіну, частка зобов'язань у доларах на кінець липня становила 34,04%, у євро - 15,47%, у СПЗ - 14,50%, в єні - 1,02%, у канадських доларах - 0,81%, британських фунтах - 0,02%, тоді як у гривні - 33,86%.

Відомство також уточнило, що 68,14% держборгу має фіксовану відсоткову ставку, тоді як 14,5% прив'язано до ставки МВФ, 11,57% - Libor.

Ставка ще за 4,1% держборгу прив'язана до індексу споживчих цін, а 1,19% - до облікової ставки НБУ. Йдеться про ОВДП із портфеля Нацбанку, найновішими з них стали папери з прив'язкою до облікової ставки, які НБУ викуповує у рамках емісійного фінансування бюджету.

Нарешті 0,4% держборгу має ставку з прив'язкою до українського індексу ставок за депозитами фізосіб, який використовується у програмах портфельних гарантій.

