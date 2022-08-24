Фармринок України в І пів. через війну впав на 27% за обсягом і на 20% за вартістю - дослідження

Фармацевтичний ринок України у першому півріччі 2022 року через війну впав на 27% за обсягом та на 20% за вартістю порівняно з аналогічним періодом минулого року, відповідні дані наведені у звіті компанії SMD "Фармацевтичний ринок України у першій половині 2022 року. Ринок у полум'ї війни".

Водночас абсолютних показників компанія у документі не зазначає.

За даними компанії, основне падіння ринку за цей період відбулося у квітні і становило 50% за обсягом та 51% за вартістю порівняно з квітнем-2021.

При цьому експерти SMD відзначають значний вплив міграції та скорочення населення на ситуацію на фармринку.

У компанії також звертають увагу на деяку стабілізацію ситуації у травні, а також на незначне зростання ринку у грошовому вираженні за останні місяці, що відображає зростання цін на ліки.

Крім того, експерти компанії наголошують, що у першому півріччі поточного року реальне споживання лікарських засобів було вищим, ніж показував моніторинг через значну кількість переданої гуманітарної допомоги.

При цьому частка держзакупівель була стабільною за обсягом - 21% проти 20% у першому півріччі 2021 року, але зросла з 25% до 30% у вартісному вираженні завдяки більшій частці централізованих закупівель високоцінової продукції.

Водночас у компанії відзначають значні зміни у регіональному розподілі. Зокрема, найбільше скорочення споживання та частки ринку фіксується у Харкові, Київській області (без Києва), а також у Чернігівській, Херсонській, Миколаївській та Сумській областях.

Найбільший приріст частки ринку під час війни продемонстрували Львівська область, Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Волинська, Закарпатська, Тернопільська та інші західні області.

В Одеській та центральних областях України відзначалося незначне зростання частки ринку (0,5-0,6%).

"На зміну частки регіональних ринків вплинула не лише внутрішня міграція населення, а й робота великих військових клінік, які споживали значну кількість ліків у певних регіонах", - наголошують у компанії.

Експерти також відзначають збільшення частки препаратів вітчизняного виробництва, незважаючи на серйозні пошкодження деяких потужностей - 38,4% у січні-червні поточного року проти 37% у 2021 році загалом.

Згідно з дослідженням, лідером фармринку за аналізований період ситуативно стала компанія Sinovac завдяки закупівлі вакцини проти COVID.

Без урахування цієї компанії позицію лідера ринку, незважаючи на значне скорочення продажу, зберігає "Фармак", на другому місці - фармфірма "Дарниця", на третьому - "Юрія-Фарм".

Четверту та п'яту позиції у рейтингу лідерів фармринку за перше півріччя посіли компанії Sanofi та Arterium відповідно.

