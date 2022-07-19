Бюджетний комітет пропонує Раді позбавити Нацбанк відсотків за «військовими» облігаціями

Нацбанк України повинен буде повертати до державного бюджету відсотки за "військовими" облігаціями протягом 10 днів після їх отримання.

Відповідну поправку депутата правлячої фракції "Слуга народу" Олексія Кузнєцова до законопроекту №7429 із правками до держбюджету-2022 підтримав парламентський бюджетний комітет.

"Встановити, що... дохід за державними цінними паперами, придбаними НБУ в емітента в період дії військового стану в Україні..., перераховується НБУ до держбюджету в повному обсязі протягом 10 днів з дня виплати такого доходу", - йдеться в опублікованому на сайті Ради понеділок законопроект, рекомендований комітетом для прийняття в цілому.

Як заявив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос"), він має намір "збити" цю правку під час ухвалення.

"Друкувати гроші погано. Приймати ж закони під збільшення друку тим більше; так прибуток НБУ не розраховується і не перераховується; є ризик, що потім нам доведеться докапіталізувати НБУ і шукати на це гроші", - перерахував депутат аргументи, які пояснюють шкідливість цієї статті.

Желєзняк додав, що реальним авторам цієї правки також слід було б запитати думку міжнародних партнерів про таку новацію, оскільки саме цим законом ("Про фінансування заходів, спрямованих на врегулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час війни та подальшого відновлення" - (ІФ-У) Україна просить у партнерів $5 млрд на закупівлю газу.

Як повідомлялося, НБУ з початку війни безпосередньо профінансував держбюджет через купівлю "військових" облігацій на 225 млрд. грн., у тому числі в червні на 105 млрд. грн.

Після підвищення НБУ облікової ставки з 10% до 25% і заклику до уряду підняти слідом прибутковість військових облігацій Кабмін на початку червня підвищив ставку лише за облігаціями, що викуповуються центробанком, прив'язавши її до облікової ставки НБУ. На ринкових аукціонах Мінфін продовжує утримувати доходність облігацій на рівні 9,5-11,5%, незважаючи на падіння попиту.