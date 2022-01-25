Энергопереход будет стоить Украине свыше 15% ВВП к 2050г - McKinsey

Общие расходы на физические активы, необходимые Украине для обеспечения климатической нейтральности по сценарию Net Zero 2050, составят более 15% от совокупного ВВП в период 2021-2050 гг.

Такая оценка содержится в новом отчете McKinsey Global Institute – исследовательском подразделении консалтинговой компании McKinsey.

Согласно документу, в целом совокупные капитальные затраты на физические активы в целях глобальной декарбонизации составят $275 трлн, или 7,5% накопленного мирового ВВП к 2050 году.

По данным исследования, охватившего сектора, продуцирующие 85% общих парниковых выбросов в 69 странах, среднегодовые расходы в мире на декарбонизацию должны будут вырасти до $9,2 трлн по сравнению с нынешними $5,7 трлн.

Украина в отчете отнесена к группе стран, осуществляющих интенсивную эмиссию. В нее также вошли Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Пакистан, ЮАР, Таиланд, Турция и Вьетнам. Эти страны, вероятно, приспособятся к переходу главным образом за счет декарбонизации промышленных процессов, расширения мощностей возобновляемой энергетики и помощи фермерам в переходе на низкоуглеродные методы или отказе от сельского хозяйства.

Аналитики считают, что большая часть расходов на обеспечение энергоперехода придется на крупнейшие экономики мира - США, Китай, Евросоюз, Японию и Великобританию, которые к 2050 году потратят на декарбонизацию около 6% своего совокупного ВВП.

"В результате энергоперехода исчезнут 187 млн рабочих мест, связанных с добыванием ископаемого топлива и "грязными" производствами, однако появятся 202 млн новых - в нейтральной экономике", - цитируется в отчете.

McKinsey также отмечает, что "зеленый" энергопереход может способствовать выведению из эксплуатации некоторых активов до истечения срока их пользования. "Например, в сфере энергетики, по нашим оценкам, к 2050 году могут оказаться бездействующими активы в объеме около $2,1 трлн, из которых 80% - угольные ТЭС в таких странах, как Китай и Индия, которые являются относительно новыми (менее 15 лет) и имеют значительно больший срок годности", - отмечается в отчете.