В Украине для поддержки креативной индустрии создали проект I-Dolina

4 ноября 2021 года в помещении Интерфакс-Украина состоялось уникальное, в разрезе Украины, мероприятие, посвященное созданию новой и единой платформы I-Dolina, которая призвана объединить креативную индустрию нашего государства.

Организатором данного мероприятия выступила Международная Ассоциация Трансфера Технологий в лице ее руководителя Артема Гончаренко.Особое внимание хотелось привлечь к ее спикерам, а именно:

- Сытник Олег - представитель комитета по информационным технологиям Международной торговой палаты Шелкового пути;

- Ge Jian, Chief Representative of G-Global International Secretariat in China;

- Ростислав Наконечный - заместитель Председателя Правления АО «АЙБОКС БАНК»;

- Надежда Васильева - директор Института Цифровой трансформации, кандидат экономических наук, экс-генеральный директор «Майкрософт Украина»;

- Андрей Завадовский - Principal Engineer, Office of CTO Security в Cisco;

- Светлана Олейникова - эксперт по фандрейзингу, управляющая партнерша группы компаний Synergy Universe - первой экосистемы по фандрейзингу в Украине;

- Den Tolmor - продюсер и писатель, номинирован на Оскар и Эмми;

- Дмитрий Колесников - председатель «АРМА Украина», основатель «UNI.UA»;

- Ирина Полищук - директор КПНС «Киевская Малая академия наук» ученической молодежи», кандидат химических наук;

- Александр Павлов - председатель Правления «Деловой Совет Украина-Израиль»;

- Александр Теплюк - член наблюдательного совета «Международной Ассоциации Трансфера Технологий».

Каждый спикер - это не просто специалист своего дела, а в первую очередь личность, помогающая двигаться и развивать креативную индустрию, как в Украине, так и за ее пределами.

На сегодняшний день в Украине уже более 200 тысяч специалистов, прямо или косвенно связанных с IT индустрией, а также, как уточнил Артем Гончаренко, во всей креативной индустрии задействовано более миллиона человек, что в разрезе нашей страны - огромное количество.

IT-кластер специалистов, уже занимающий свою нишу в экономике нашей страны, в ВВП составляет более 4%, и приносит миллиарды долларов поступлений. Однако, на уровне государства законодательно и инфраструктурно он мало поддерживается.

И поэтому самоорганизация, создание единой, независимой платформы может стать новым движущим механизмом, который ускорит процесс формирования, и развитие всего креативного сообщества нашего государства.

Каждый спикер, выразил не только свое видение относительно будущего данной индустрии, а также поддержал инициативу по созданию платформы, как нового уникального инструмента.

Грантовая поддержка, сопровождение стартапов, авторские права, сотрудничество с иностранными предприятиями и организациями, а также создание инфраструктурных объектов это лишь часть того, что скоро могут получить резиденты платформы I-Dolina.

Уже в этом году, по словам Артема Гончаренко - основателя I-Dolina, будет проведен впервые в Украине конкурс среди застройщиков, архитекторов и строительных образовательных учреждений на Лучший застройщик для креативной индустрии, Лучший архитектурный проект для креативной индустрии и лучшее учебное заведение для креативной индустрии.

В следующем году запланировано совместное мероприятие с Малой Академией Наук, где будут обсуждаться вопросы монетизации науки на базе новой платформы I-Dolina, что станет дополнительным стимулом для молодых ученых и изобретателей.

Особое место на платформе I-Dolina отведено сотрудничеству с учебными заведениями, с которыми уже сегодня подписаны меморандумы о сотрудничестве, а именно: Киевским национальным университетом строительства и архитектуры, Тернопольским национальным университетом имени Ивана Пулюя и т.д.

Также будут подписаны договоры и меморандумы с международными компаниями и организациями, что позволит на территории страны развивать креативную индустрию, создавая лучшие инфраструктурные объекты и условия, чтобы остановить огромный отток кадров из страны.

Эта мера, по словам участников и организаторов, по созданию I-Dolina станет первым значительным шагом, не только по объединению представителей креативной индустрии, но и сформирует индустрию, как одного из влиятельных экономических игроков, что уже влияет на формирование будущего Украины.

Отдельно хотелось поблагодарить спикеров из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Китая, которые уже заявили о желании сотрудничать по многим проектам. Данные страны являются не только лидерами развития технологий, а теми, кто поставил их за основу будущего своих стран.