Отказ от финансирования МВФ приведет к росту инфляции и ослаблению курса гривни - замглавы НБУ

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что отказ Украины от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы НБУ.

Об этом он написал в колонке для ЭП.

По словам Сологуба, отказ от сотрудничества с МВФ возможен только при двух условиях.

"Первое условие - сохранение очень благоприятной внешней среды для Украины. То есть мировые цены на товары нашего экспорта должны быть очень высокими, а энергоресурсы - дешевыми.

Кроме того, на мировых финансовых рынках должен храниться высокий аппетит к инвестициям в страны с emerging markets, что позволит Украине финансировать дефицит бюджета путем внешних и внутренних заимствований. По моему мнению, эти предположения достаточно оптимистичны и противоречат последним тенденциям. Нефть и газ постепенно дорожают, что ухудшает условия торговли для Украины. По оценкам Национального банка, такая тенденция будет продолжаться", - считает замглавы НБУ.

"Второе условие "жизни без МВФ" - изменения в макроэкономической политике. Отказ от сотрудничества с фондом скорее всего приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка.

Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривни будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится. Ведь, как учат на первом курсе экономического факультета, there is no such thing as a free lunch. То есть за все нужно платить", - подчеркнул Сологуб.

"За отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить "суверенную экономическую политику" Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты (инвестиции в дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса) и ростом процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции", - добавил он.