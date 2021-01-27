«Слуга» Гетманцев анонсировал налоговую амнистию на этот год

Амнистия капиталов путем подачи "нулевой декларации" должна состояться в этом году. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

"Это финансовая жизнь украинцев с чистого листа. Когда государство дает возможность вывести „в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины", - пояснил Гетманцев.

Он отметил, что в этом случае государство не наказывает за неуплату налогов, а позволяет их вывести из тени.

"Такая „нулевая декларация" - возможность для бизнеса и граждан добровольно выйти „в белую", иметь чистую финансовую историю и легализовать происхождения своих средств. Важно: никого не будут заставлять подавать декларацию! Нулевая декларация - дело исключительно добровольное", - пояснил нардеп.

По его словам, это важный шаг, ведь в предыдущие годы объемы теневой экономики в Украине, по официальным сообщениям Минэкономики, достигали почти 40%. А независимые эксперты вообще говорили о 50% экономики в тени.

"Но очень важно провести амнистию именно в этом году, ведь антиBEBS и автоматический обмен налоговой информацией вступают в силу в 2022 году. То есть 2021-й - фактически последняя возможность, чтобы беспрепятственно выйти „в белую"", - подчеркнул Гетманцев.

Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов идет не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы к 31 декабря 2018 года (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года). За "амнистию", согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, что он задекларировал (в зависимости от того, в какой форме и банках хранятся средства). Документ касался именно декларирования доходов, а не имущества.

В 2020 году о разработке законопроекта об амнистии капиталов заявили в Офисе Президента. А в мае 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил, что законопроект практически готов и амнистия состоится уже в 20-м году. По словам главы государства, предложенный законопроект должен касаться не только доходов, но и имущества. Однако, законопроект так и не был внесен в парламент.