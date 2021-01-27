Финансовые новости
- |
- 27.01.21
- |
- 09:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Слуга» Гетманцев анонсировал налоговую амнистию на этот год
Амнистия капиталов путем подачи "нулевой декларации" должна состояться в этом году. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Данил Гетманцев, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".
"Это финансовая жизнь украинцев с чистого листа. Когда государство дает возможность вывести „в белую" заработанные доходы, с которых не был уплачен налог в течение всего периода независимости Украины", - пояснил Гетманцев.
Он отметил, что в этом случае государство не наказывает за неуплату налогов, а позволяет их вывести из тени.
"Такая „нулевая декларация" - возможность для бизнеса и граждан добровольно выйти „в белую", иметь чистую финансовую историю и легализовать происхождения своих средств. Важно: никого не будут заставлять подавать декларацию! Нулевая декларация - дело исключительно добровольное", - пояснил нардеп.
По его словам, это важный шаг, ведь в предыдущие годы объемы теневой экономики в Украине, по официальным сообщениям Минэкономики, достигали почти 40%. А независимые эксперты вообще говорили о 50% экономики в тени.
"Но очень важно провести амнистию именно в этом году, ведь антиBEBS и автоматический обмен налоговой информацией вступают в силу в 2022 году. То есть 2021-й - фактически последняя возможность, чтобы беспрепятственно выйти „в белую"", - подчеркнул Гетманцев.
Дискуссия вокруг проведения амнистии капиталов идет не один год. С приходом к власти команды Президента Владимира Зеленского к ней снова вернулись. Даже появилась законодательная инициатива. Так, законопроект об амнистии капиталов зарегистрировал Гетманцев в сентябре 2019 года. Законопроектом предлагалось амнистировать доходы, которые не были должным образом задекларированы к 31 декабря 2018 года (позже дата была пролонгирована до 31 марта 2020 года). За "амнистию", согласно законопроекту, декларанту пришлось бы заплатить от 5% до 10% налога от суммы, что он задекларировал (в зависимости от того, в какой форме и банках хранятся средства). Документ касался именно декларирования доходов, а не имущества.
В 2020 году о разработке законопроекта об амнистии капиталов заявили в Офисе Президента. А в мае 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил, что законопроект практически готов и амнистия состоится уже в 20-м году. По словам главы государства, предложенный законопроект должен касаться не только доходов, но и имущества. Однако, законопроект так и не был внесен в парламент.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Валютное предложение на межбанке 26 января подросло за счет нерезидентов, которые раскупили больше половины новых ОВГЗ
ТОП-НОВОСТИ
|Закон о референдуме: Что приняла Рада и в чем опасность
|Ураган для Банковой. Какой подарок преподнесли Зеленскому на день рождения послы G7
|Сергей Куюн: Грустные сигналы от Витренко
|Рейтинг Зеленского упал ниже 20 процентов – соцопрос КМИС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Слуга» Гетманцев анонсировал налоговую амнистию на этот год
|СНБО ждет от субъектов планирования оборонзаказа согласованных показателей
|Криклий: Шесть вокзалов сейчас готовятся к концессии
|Экспорт агропродукции в ЕС в 2020 году сократился на 10,8% - эксперты
|В Украине впервые выставят на аукцион разрешение на геологоразведку циркония
|Нафтогаз установилана февраль цену газа для населения в размере 6,86 грн за кубический метр
|Украина в декабре-2020 увеличила выплавку стали на 22,1% к декабрю-2019, поднялась с 13-го на 12-е место в рейтинге Worldsteel
Это интересно
|Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
|«Налог на Google»: Слуги хотят обязать интернет-гигантов платить налоги в Украине
|Компания SpaceX вывела на орбиту рекордное число спутников
|Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач
|Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббистов
|Google пригрозила закрыть поисковую систему в Австралии из-за нового закона о выплатах местным изданиям
|Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт