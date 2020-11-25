Количество фискализированных через ПРРО чеков достигло 1 миллиона в сутки

Количество фискализированных через программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) чеков сейчас в среднем составляет 1 млн в сутки.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В Минфине отмечают, что за четыре месяца работы программных РРО количество фискализированных через них чеков возросло до 1 млн в сутки, и с каждым днем ​​этот показатель увеличивается. По состоянию на 20 ноября почти 3 тыс. предпринимателей воспользовались преимуществами бесплатного программного приложения и зарегистрировали 53,3 тыс. ПРРО. С их помощью фискализированы около 70 млн чеков.

Из общего количества субъектов хозяйствования, которые зарегистрировали ПРРО, 82% - физические лица - предприниматели, 18% - юридические лица. Около 90% зарегистрированных ПРРО применяются финансовыми компаниями, 2,6% - субъекты хозяйствования в сфере торговли, 7,4% - в сфере предоставления туристических услуг, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, парикмахерских, медицинских и стоматологических услуг, ресторанного бизнеса. Такие статистические данные за почти четыре месяца работы ПРРО, считают в министерстве, свидетельствуют именно о готовности бизнеса работать в легальном поле, показывать свои реальные доходы, применяя программные РРО как простое и доступное средство, созданное и предоставленное государством.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года использование РРО станет обязательным только для определенных категорий предпринимателей II-IV групп. Речь идет о рисковых видах деятельности, а именно: торговля ювелирными изделиями, текстильными товарами, бывшими в употреблении товарами в магазинах, автозапчастями, оказание услуг гостиницами, ресторанами и туристическими агентствами. Для всех остальных плательщиков единого налога II-IV групп такая обязанность возникнет только с 1 апреля 2021 года. При этом, на плательщиков единого налога первой группы обязанность применять РРО вообще не будет распространяться.