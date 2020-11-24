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Prozorro с декабря будет определять добропорядочность поставщиков в электронном формате
15:55 24.11.2020 |
С 3 декабря заказчики будут отмечать в электронной системе Prozorro основания, которые могут стать причиной для отказа поставщику в участии в торгах.
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Prozorro.
Отмечается, что с 3 декабря 2020 года Prozorro начнет переводить все требования к бизнесу в закупках в электронный формат. Первыми перейдут в электронный формат критерии добропорядочности. Критериями добропорядочности будет определяться, не нарушал ли участник торгов требований законодательства, в частности антикоррупционного, не имеет ли он налоговой задолженности.
«Все критерии относительно добропорядочности поставщика будут выводиться в виде электронных полей в системе Prozorro, которые заказчик публикует для поставщика, а тот - предоставляет необходимые документы и справки. Или же система предоставляет информацию из реестров», - отметили в Prozorro.
Ранее все критерии относительно предмета закупки и квалификации поставщиков заказчики прописывали в одном документе, например, в формате Word, который затем загружали в систему.
"Это приводило к тому, что потенциальным участникам тендеров нужно было открывать каждый тендер отдельно и внимательно просматривать все условия, чтобы не забыть о какой-то бумажке или требовании. Как результат, повышалась вероятность ошибки участника при предоставлении документов и уменьшалась конкуренция: участников, ошиблись, заказчикам приходилось отклонять", - отметил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.
Теперь, по его словам, с воплощением электронных критериев, вероятность того, что участники пропустят какую-то важную информацию о тендере, сводится к минимуму. Так же, уверен Задворный, снижаются возможности для нарушений или коррупции в электронном уровне.
В дальнейшем в электронный формат будут переведены и другие критерии, по которым происходят публичные закупки, и которые регулируются отдельными статьями Закона "О публичных закупках". В частности, это квалификационные критерии (имеет ли поставщик необходимую квалификацию для поставки того или иного товара или предоставления услуги); критерии к предмету закупки (насколько товар, работы или услуги, которые предлагает поставщик, соответствуют требованиям заказчика).
Как сообщал Укринформ, в начале ноября ГП "Прозорро" внедрило систему электронного документооборота. Предприятие также создало инструкцию, как представить официальное письмо с помощью этой системы.
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