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АНАЛИТИКА

Как государство будет регулировать цены на гречку, хлеб и лекарства

09:03 20.05.2020 |

Экономика

 Нана Черная / УНІАН

В Украине с 18 мая заработало госрегулирование цен на ряд социально значимых товаров и медсредств. Соответствующее постановление правительством было утверждено 22 апреля. И это - не идея Кабмина, а следствие принятия 30 марта Верховной Радой закона о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с пандемией коронавируса.

В частности, в законе сказано, что Кабмин уполномочен «утверждать перечень товаров противоэпидемического назначения, а также товаров, имеющих важную социальную значимость; устанавливать предельные цены оптовой и розничной торговли товарами противоэпидемического назначения и социальными товарами с учетом снабженческо-сбытовой надбавки и предельной торговой (розничной) надбавки». Кроме того, документом на время карантина запрещается скупать и перепродавать противоэпидемические и социальные товары по завышенным ценам, а также повышаются штрафы за спекуляции.

Принятие закона стало результатом негодования украинцев из-за резкого скачка цен на продукты и антиэпидемические средства с начала введения карантина. По данным Антимонопольного комитета, в марте цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен АМКУ зафиксировал в «некоторых» розничных сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь. Ритейлеры были вызваны «на ковер» и цены немного упали. Тем не менее, укротить их не удалось. Например, цены на продукты питания в апреле, по сравнению с мартом, поднялись на 2,2%. И хотя этот показатель превышает уровень декабря последних трех лет (1,2-1,5%), он меньше соответствующего уровня 2014-2015 годов (4,0-4,3%).

По данным Национального научного центра «Институт аграрной экономики», рост цен на продукты питания в апреле стал сильнейшим с июня 2017 года. А по сравнению с апрелем 2019 года, потребительские цены на продукты питания увеличились на 2,5%.

Эксперты отмечают, что такая динамика требует от власти сдерживающих мер в отношении растущей инфляции. С учетом негативной ценовой ситуации был принят закон, а затем и постановление правительства. Правда, с неким опозданием.

Кабминовские нововведения

Согласно постановлению Кабмина, в перечень социально значимых товаров внесены: гречневая крупа, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия отечественного производства, пастеризованное молоко жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца, куриная тушка, минеральная вода без газа и сливочное масло жирностью 72,5%.

Все эти товары подлежат декларированию цен с подачей соответствующего заявления в Госпродпотребслужбу, которая будет отвечать за ведение электронного реестра и мониторинг ситуации.

В списке декларирования цен и лекарственные средства: парацетамол, азитромицин, амоксициллин и ингибитор бета-лактамазы, ампициллин, амоксициллин, цефтриаксон и моксифлоксацин. Декларироваться цены будут и на антисептики, дезинфицирующие средства, а также на средства индивидуальной защиты.

Выписаны и правила декларирования изменения цен:

* на 15 процентов и более - за 30 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования;

* на 10 процентов и более, но менее 15 процентов - за 14 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования;

* на 5 процентов и более, но менее 10 процентов, - за три дня до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования.

В принципе, модель представляет собой не госрегулирование, а некий мягкий механизм отслеживания повышения цен на рынке. Госконтроль представляет собой более жесткий принцип. По крайней мере, таковым он был изначально, когда впервые был введен еще в далеком 1996 году.

В течение 20 лет правительство то временно отменяло госрегулирование, то ужесточало его или расширяло список продуктов, наценка на которые не может превышать 15%. Четверть века назад в списке были мука, хлеб, макароны, крупы, сахар, говядина, свинина и мясо птицы, вареные колбасные изделия, молоко, сыр, сметана, масло сливочное и подсолнечное, яйца куриные. Так длилось до 2016 года. Тогда власти решили, что госрегулирование цен мешает развитию рынка и не соответствует международной практике. 1 октября 2016 года пилотным проектом госрегулирование было отменено на три месяца. Минэкономики было довольно результатами. И 1 июля 2017 года Кабмин полностью отменил госрегулирование цен на продукты питания.

Сейчас же свои коррективы внес коронавирус. И контроль цен со стороны государства, пусть и в легкой форме, но возобновлен. Кстати, мониторинг ситуации с ценами действует во многих развитых странах - как в европейских, так и заокеанских.

Так что же сейчас изменится на украинском рынке и не будут ли больше цены «догрызать» украинцев, и так обнищавших за время карантина?

Ударить по ценам «слегонца»

Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко поддерживает возвращение государства к контролю цен на продукты питания и лекарства первой необходимости. Причем, по его словам, возвращение состоялось не только в разрезе цен, но и мониторинга товарных остатков. По сути, нынешнее постановление - не регулирование цен, а механизм предупреждения их роста.

«Когда в марте этого года в Минэкономики создавалась рабочая группа по продовольственной безопасности, я был одним из первых, кого в ее состав включили. Кстати, многие мои коллеги выступили за более жесткие меры регулирования, а то, что есть на сегодня - мониторинг цен, но никак не регулирование. Государство теперь будет знать причину роста цен, когда они будут повышены. Торговля может подымать стоимость, но должна это делать теперь за определенный промежуток времени. Естественно, новый порядок будет задерживать повышение цен, с другой стороны - Госпродпотребслужба будет весь процесс мониторить. Раньше торговцы могли необоснованно повышать цены, и обратиться в Антимонопольный комитет по этому поводу было сложно, не имея на руках полных расчетов и общей картинки. Теперь сбор информации возможен, как и анализ происходящего. Поэтому обращение в АМКУ станет более обоснованным, как и принятие комитетом решения. А бизнес знает, что с антимонопольщиками разговор короткий, и старается всегда пойти на уступки», - отмечает эксперт.

Он также обращает внимание на то, что подобный механизм действует во многих странах в Европе. А в Украине взяли за основу достаточно мягкую французскую модель (там мониторят несколько тысяч наименований продукции, у нас же будут лишь 9 продуктов питания и воду).

«То есть, наше государство будет в очень легкой степени присутствовать на этом рынке, но влияние будет ощутимо. Понятно, что под регулирование попадает вся розничная торговля, и пускового крючка не будет», - уверяет Дорошенко.

По его мнению, действие госрегулирования может продолжиться и после снятия карантина: «Нам еще, как минимум, до конца года, а, скорее, и год, и полтора, жить в условиях риска пандемии. С учетом этого, постановление правительства будет работать еще достаточно долгое время. Затем государство разберется, что оно привнесло, и в случае положительного эффекта, если такой мониторинг не несет серьезной нагрузки на бизнес, может принять решение о его действии на постоянной основе».

Иного мнения придерживается президент Инвестиционной Группы УНИВЕР Тарас Козак. По его словам, так как контроль цен приводит к исчезновению товаров с прилавков (бизнес не видит смысла реализовывать их официально по стоимости ниже, чем можно продать «под прилавом»), идея госрегулирования цен выглядит как чистый популизм.

«Постановление правительства о госрегулировании цен стало следствием принятия Верховной Радой закона о противодействии пандемии. Именно парламент сейчас и является центром популизма, депутаты решили продемонстрировать, как они переживают за народ. Соответственно, ими была поставлена задача правительству - контролировать цены на первоочередные необходимые продукты питания и средства защиты. И Кабмин в этой ситуации выступил очень корректно - в постановлении выписано, что контроль цен будет осуществляться путем декларирования. Это - самый мягкий способ, которым можно нивелировать принятый Радой популистский закон, преподнесенный обывателю как панацея от роста цен», - отметил эксперт.

Козак считает, что, в первую очередь, власть должна основывать свои действия на знании законов экономики - цены растут не потому, что их не контролируют, а потому, что спрос преобладает над предложением. «Если завтра спрос, к примеру, на болото будет выше, чем предложение, то болото вырастет в цене. Это - закон. А спрос растет вследствие паники, или каких-либо катастрофических ожиданий. И спрос сметает рынок», - говорит он.

По мнению эксперта, было бы намного хуже, если бы правительство заставило продавцом согласовывать цены с какой-либо инспекцией. Но Кабмин решил, что предприятия, которые будут повышать цену на товары, должны направить в Госпродпотребслужбу соответствующее сообщение. То есть, компания может поднять цены на свое усмотрение, но должна об этом заранее предупредить.

Вместе с тем, Козак акцентирует внимание, что снижение цен может происходить только благодаря прозрачной конкуренции, а с ней в Украине не сложилось: «Ну, не будут гречку продавать по 100 гривен за килограмм, если вокруг продают по 15. И постановление правительства тут ничего не решает. Единственное, что помогает бороться с повешением цен, - нормальная рыночная конкуренция. Но в Украине с конкуренцией не сложилось. У нас каждый олигарх - монополист, а монополист не имеет конкурентов и может поднять цены на свое усмотрение».

«Поэтому задача правительства - создавать конкурентные рынки, условия для захода на них большого количества игроков, что и является прозрачной конкуренцией и фактором снижения цен. Какие бы законы не принимала Рада, они не могут противостоять законам экономики», - резюмировал эксперт.

Член Совета НБУ Виталий Шапран также считает, что любое госрегулирование цен рано или поздно приводит к дисбалансам в экономике. Это или усиление контрабанды, или появление системных проблем в отдельных отраслях, или дефицит - из-за перехода производителей на смежные продукты.

«Поэтому я противник того, чтобы использовать данный инструмент долгосрочно. Если государство хочет влиять на цены рыночными методами, то для этого есть госрезерв. Что касается текущей ситуации, экстраординарных обстоятельств, с которыми мы столкнулись в вирусный кризис, то подобного рода меры вполне возможны и способны на короткий срок в 3-6 месяцев остановить негативные социальные последствия», - отметил Шапран.

Госрегулирование цен только стартовало, результаты его работы будут заменты не раньше, чем через несколько недель. И тогда станет понятно - верное решение приняла власть или нет.
 

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