Рада не поддержала изменения в госбюджет-2020

Верховная Рада не приняла предложенные правительством изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, отправив документ в профильный парламентский комитет для доработки к повторному первому чтению.

Рада на период карантина запретила повышение ставок по кредитам и продлила запрет на плановые проверки предприятий. Также принятый Радой закон предусматривает временную отсрочку начисления ряда штрафных санкций и предоставления отчетов в контролирующие органы.

Верховная Рада Украины приняла закон, направленный на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса, который, в частности, предусматривает введение запрета банкам повышать процентные ставки по кредитным договорам на период карантина, введенного властями в рамках мер для противодействия распространению в стране этого заболевания.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) в целом проголосовали 312 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"В период осуществления в Украине мероприятий по предотвращению возникновения, распространения эпидемий, пандемий, в частности, коронавирусной болезни (COVID-19) запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору", - сказано в тексте документа о внесении изменений в закон о банках и банковской деятельности.

Также данный закон предполагает продление до 30 июня запрета на проведение органами государственного надзора плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности, кроме государственного надзора (контроля).

Также документ предусматривает временно, на период до 31 мая, освобождение от штрафных санкций за несвоевременную уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, а также за неполную его уплату или за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

"В течение периодов с 1 по 31 марта, с 1 по 30 апреля и с 1 по 31 мая 2020 года плательщикам единого взноса не начисляется пеня, а начисленная пеня за эти периоды подлежит списанию", - отмечается в тексте документа.

Также в законе предусмотрены установление моратория на проведение документальных проверок правильности начисления и уплаты единого соцвзноса на период с 18 марта по 31 мая 2020 года, а также на период до 31 мая включительно приостановка сроков рассмотрения жалоб налогоплательщиков единого взноса.

Кроме того, данным документом предполагаются изменения в Кодекс законов о труде, согласно которым по согласованию между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени на определенный срок или бессрочно, как при приеме на работу, так и впоследствии.

В то же время предполагается, что время простоя не по вине работника на период карантина оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки, тогда как помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику была сокращена продолжительность рабочего времени, из расчета двух третей тарифной ставки (оклада).

Как сообщал УНИАН, законопроект №3275 о внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019) был зарегистрирован в Раде 29 марта.

Правительство на прошлой неделе продлило карантин до 24 апреля и ввело на территории Украины режим чрезвычайной ситуации.

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, почти половина украинских компаний уже зафиксировали от 20% до 50% потерь дохода из-за карантинных мер, принятых правительством для борьбы с эпидемией коронавируса в стране.