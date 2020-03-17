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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Санкции и конкуренция. Как Украина помогает вытеснять Россию с рынка вооружений

08:49 17.03.2020 |

Экономика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Одним из столпов российской экономики в "нулевые" годы была торговля оружием, однако после 2014 г. его доходность резко упала.

И виной всему - это практика выдачи государством покупателям ничем не обеспеченных кредитов, а также санкции США за оккупацию Крыма и войну на Донбассе, блокирующие долларовые расчеты за поставленное оружие. Нельзя сбрасывать со счетом и резкое технологическое отставание военной продукции - все-таки достаточно долго на модернизации советских образцов прожить нельзя.

Наиболее показательна в этом смысле многострадальная сделка на продажу 11 истребителей Су-35Э стоимостью $1,154 млрд в Индонезию, заключенная в феврале 2018 г. Поставки техники должны были начаться не позднее 2019 г. двумя партиями, однако у россиян не сложилось.

С самого начала эта сделка находилась под плотным внешнеполитическим давлением - например, за месяц до подписания контракта Джакарту с официальным визитом посетил министр обороны США Джеймс Мэттис. Он привез как "кнут": пригрозил прекратить поставки запчастей к состоящим на вооружении Индонезии американским самолетам, так и "пряник": пообещал организовать поставки в ВВС Индонезии бывших в употреблении американских истребителей F-16.

Однако россияне согласились уж на очень соблазнительные условия, чтобы индонезийцы так просто не отказались. Шутка ли, новейшие истребители, наиболее близкие среди российских машин к пятому поколению, должны быть обменены на партии пальмового масла, каучуковой крошки и другие индонезийские товары, которые покрывали бы около половины стоимости контракта. Да и цена была снижена максимально.

В итоге сделка была подписана, а американцы только усилили давление. Дошло до прямых угроз введения американских санкций в соответствии с известным американским законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). И как итог - 12 марта 2020 г. агентство Bloomberg сообщило, что под давлением США правительство Индонезии окончательно отказалось от закупки Су-35 в России.

А чуть ране - в 2019 г. - Индонезия отказалась от закупки двух дизель-электрических подводных лодок проекта 636.1 "Варшавянка". Правда твердого контракта на них не было, однако это достаточно серьезный удар по амбициям российских "торговцев смертью" в Тихоокеанско-азиатском регионе.

Тем более, что тут в последние годы наблюдается серьезный спад интереса к российскому оружию. Например, российскому военпрому не удалось выиграть контракт на поставку систем ПВО ближнего радиуса действия для индийской армии - тут их "Панцирь" обошел южнокорейский Biho. И как показала война в Сирии для Дели это был очень правильный выбор.

Вообще недовольство индийских военных российскими оружейниками назревало очень давно. После 2014 г. оказалось, что РФ не может самостоятельно производить силовые установки для военных кораблей, которые предлагает военно-морским силам Индии. Поэтому при покупке, например, фрегатов проекта 11356 Нью-Дели приходится самостоятельно решать вопрос с закупкой газотурбинных двигателей в Украине. А это время и деньги.

Кроме того, индусы в неофициальных беседах все чаще высказывают недовольство сотрудничеством с Россией: графики поставок нарушаются, стоимость увеличивается, с запчастями тоже проблемы. Время от времени, например, приходится приостанавливать полеты самолетов российского производство, как это регулярно происходит с палубными истребителями МиГ-29К, которые периодически падают.

Вносит свою посильную лепту в "разбавление" российского экспорта в Азию и Ближний Восток и Украина. Чего стоит, например, сотрудничество с Саудовской Аравией. Прежде всего в военной промышленности - на саудовские деньги, например, в Украине создается аналог российского "Искандера" - оперативно тактический ракетный комплекс "Гром-2" с дальностью пуска в 280 км (искусственное ограничения для экспортных поставок). Еще в 2015 г. Эр-Рияд перечислил около $40 млн на соответствующие доработки данного тактического ракетного комплекса. Ныне работы находятся на завершающей стадии.

Есть и менее афишируемые проекты - так, в январе 2019 г. КБ "Южное" передало Научно-техническому центру имени короля Абдулазиза в Абу-Даби техническую документацию на генератор мощного электромагнитного излучения. Такое электромагнитное оружие может применяться для нейтрализации радаров ПВО, комплексов наведения высокоточного оружия, автоматических систем управления войсками и связи.

По некоторым данным, эту украинскую разработку Саудовская Аравия планирует адаптировать для корректируемых авиабомб КАБ-500 российского и Mk.84 американского производства.

Для нас такое сотрудничество весьма перспективно - внутренний государственный заказ несмотря на ведущуюся войну не позволяет организовывать НИОКР перспективных образцов. А саудовские разработки вполне себе ложатся в основу разработок для отечественной армии.

Продаем мы и готовые изделия. Прежде всего речь идет о противотанковых ракетных комплексах и ракетах к ним. Общие объемы неизвестны, но только одна партия 30 ПТРК "Скиф" и 15 ПТРК "Корсар", 300 ракет к ним, а также сопутствующее оборудование, отправленная из Украины в Саудовскую Аравию в декабре 2018 г., оценивается в $24,2 млн.

Сюда же стоит добавить и разворачивание лицензионного производства в Иордании под маркой "Terminator" противотанковых ракетных комплексов "Корсар" (с ракетой Р-3) разработки киевского ГП "ГККБ "Луч". Впервые об этом проекте заговорили в мае 2018 г. на XII выставке вооружения и военной техники для сил специальных операций (SOFEX-2018) в Аммане.

Хотя по сравнению с объемами российского экспорта украинский это сущие копейки, но понемногу такие ручейки и складываются в поток, который рано или поздно сметет уровень доходов Москвы в этом секторе экономики.

Тем более, что все чаще для поддержки военного комплекса Кремль предоставляет льготные кредиты на поставку военной техники. Формально такой кредит выдается под государственные гарантии, но по факту все прекрасно понимают, что в большинстве случаев кредит оплачен не будет. Так, в 2018 г. перестал платить Йемен, а буквально за год до этого российское правительство "милостиво" разрешило Венесуэле отложить погашение $1 млрд. И это, не говоря уже о бесплатных поставках оружия на многие миллионы долларов в воюющую Сирию.

Взамен Россия получает политическую поддержку, которая легитимизует ее действия на международной арене. Так, например, такие "льготники" как Сирия, Никарагуа или Венесуэла стабильно голосуют против резолюций ООН, осуждающих аннексию Крыма и политику РФ в Сирии.

Однако в среднесрочной перспективе, в условиях, когда глобальная экономика отказывается от таких объемов нефти и газа, которые потребляет сейчас, судьба экономики России, которая не является инновационной, а полностью зависит от экспорта углеводородов и оружия, может и должна оказаться весьма плачевной.
 

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