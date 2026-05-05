Польща домінує в імпорті сирів в Україну з часткою близько 85% — оцінка експерта

У 2025 році в Україну було імпортовано до 16 тис. т твердих сирів, переважну частку в яких, 80-85%, становила польська продукція.

Про це в коментарі Укрінформу розповів заступник директора з експорту ТОВ «Національна сирна компанія» Юрій Шаблієнко.

«За результатами 2025 року частка європейського імпорту у категорії сири сягнула 42%. Якщо говорити про тверді види сиру, то в Україні ввезено було близько 16 тис. т. Це плюс 14% до 2024 року. Серед цього об'єму 80-85% - це продукція польських виробників», - повідомив Шаблієнко.

За його словами, причин зростання імпорту кілька. По-перше, через географічну близькість логістика з Польщі найкоротша. По-друге, після вступу до ЄС молочна галузь у сусідів пройшла значне технічне переоснащення виробничих потужностей.

«Після вступу до Євросоюзу польські заводи купили нове обладнання. І на сьогодні, якщо порівнювати, скажімо, з німецькими виробниками, у польських лінії більш нові, тому і більш ефективні», - пояснив експерт.

Щодо майбутньої конкуренції на європейському ринку між українською та польською молочною продукцією Шаблієнко зазначив, що «буде складно».

«Це будуть додаткові виклики для нашої галузі. Наша продукція, представлена сьогодні на європейському ринку, має попит, насамперед, серед наших співвітчизників. Тобто йдеться про етнічні вподобання. Але перспективи є. Виживуть найсильніші і ті, чия продукція відповідатиме доволі жорстким вимогам ЄС», - додав він.

Також, на його переконання, поляки і надалі залишаться нашими основними конкурентами. Проте українські виробники після вступу нашої країни до ЄС матимуть ті самі переваги, що мали свого часу польські - доступ до ресурсів на переоснащення виробництва. І тоді вже українські виробничі лінії будуть більш сучасними і технологічними.