В Україні розпочали видачу грантів на обладнання та для фермерів через «Дію»

08:17 18.03.2026 |

Новини АПК

Українські виробники отримують державні гранти на виробниче обладнання та для фермерських господарств, прийом заявок триває через портал "Дія", повідомляє сайт урядового порталу.

"В межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" схвалено надання 154 грантів для підприємців. 140 - для промисловців на виробниче обладнання, 14 - для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Прийом заявок триває", - цитується в повідомленні прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн грн. З них 6 - на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів.

Прем'єрка зазначила, що серед заявників виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева. Підприємства, які подалися, створять майже 1400 нових робочих місць. Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання.

Загалом з початку дії програм для розвитку та відновлення видано майже 1400 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн. Програми реалізуються в межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", зокрема, до 8 млн грн - грант на розвиток, до 16 млн грн - на відновлення.

"Умови отримання гранту - співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від 5 робочих місць", - пояснили в уряді.

Прийом заявок триває. Подати заявку можна через портал Дія: https://diia.gov.ua/services/grant-na-pererobne-pidpriyemstvo

Свириденко додала, що погоджені перші у 2026 році гранти для садів і теплиць - 14 проектів на загальну суму 51,5 млн грн. Найближчим часом розпочнеться їх фінансування у громадах.

"Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства - закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів. Це дозволить збільшити виробництво плодоовочевої продукції та посилити місцеві економіки", - зазначила прем'єрка.

Загалом у 2026 році на цю програму передбачено 465 млн грн. Для проектів на прифронтових і деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9497
  0,1306
 0,30
EUR
 1
 50,6388
  0,0611
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6404  0,10 0,24 44,2365  0,13 0,30
EUR 50,4385  0,06 0,12 51,1338  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,8000  0,18 0,41 43,8400  0,17 0,39
EUR 50,5233  0,02 0,04 50,5606  0,00 0,00

