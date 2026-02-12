Українська кукурудза в лютому може подорожчати до $220 за тонну — аналітики

Світовий ринок кукурудзи наразі має лише двох активних продавців: Україну та США, - при цьому Україна залишається основним постачальником зерна за спотовими контрактами з поставкою у лютому-березні, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"США переважно працюють у форвардному сегменті з поставками у квітні-травні. Це формує підвищений інтерес імпортерів до українського зерна в короткостроковій перспективі", - зазначили аналітики.

За їхніми даними, ключовим зовнішнім чинником впливу на ціни залишається ситуація в Південній Америці, де через посуху затримується сівба в Бразилії та спостерігається спека в Аргентині. При цьому існує ймовірність, що Аргентина не зможе активно вийти на експорт у березні, і це буде додатково підтримувати ринок.

"На споті фактично залишається один продавець - Україна, і це працює на зростання ціни", - підкреслили експерти.

Вони констатували, що за перші дні лютого вже відвантажено близько 700 тис. тонн кукурудзи. З огляду на це, за прогнозами аналітиків, загальний експорт за місяць може сягнути 2,6-2,7 млн тонн із потенціалом зростання до 3 млн тонн. Додатковий попит сформують імпортери, які розраховували на дешевшу аргентинську продукцію.

"Кукурудза в портах умовно торгується на рівні 214-216 $/тонна, а в гривневому еквіваленті - близько 10 350-10 500 грн/тонна. Поточного тижня ринок може закріпитися в діапазоні 10 500-10 550 грн/тонна", - зауважили експерти.

У середньостроковій перспективі зберігається потенціал поступового зростання цін на $1-2 за тонну щотижня. Якщо погодні умови в Аргентині не поліпшаться, українська кукурудза може подорожчати до $220 за тонну і вище, а в період лютий-квітень можливе досягнення рівнів $230-235 за тонну на базисі CPT, резюмували в "Пуск".