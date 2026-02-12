Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська кукурудза в лютому може подорожчати до $220 за тонну — аналітики

15:50 12.02.2026 |

Новини АПК

Світовий ринок кукурудзи наразі має лише двох активних продавців: Україну та США, - при цьому Україна залишається основним постачальником зерна за спотовими контрактами з поставкою у лютому-березні, повідомив аналітичний кооператив "Пуск", створений у межах Всеукраїнської аграрної ради (ВАР).

"США переважно працюють у форвардному сегменті з поставками у квітні-травні. Це формує підвищений інтерес імпортерів до українського зерна в короткостроковій перспективі", - зазначили аналітики.

За їхніми даними, ключовим зовнішнім чинником впливу на ціни залишається ситуація в Південній Америці, де через посуху затримується сівба в Бразилії та спостерігається спека в Аргентині. При цьому існує ймовірність, що Аргентина не зможе активно вийти на експорт у березні, і це буде додатково підтримувати ринок.

"На споті фактично залишається один продавець - Україна, і це працює на зростання ціни", - підкреслили експерти.

Вони констатували, що за перші дні лютого вже відвантажено близько 700 тис. тонн кукурудзи. З огляду на це, за прогнозами аналітиків, загальний експорт за місяць може сягнути 2,6-2,7 млн тонн із потенціалом зростання до 3 млн тонн. Додатковий попит сформують імпортери, які розраховували на дешевшу аргентинську продукцію.

"Кукурудза в портах умовно торгується на рівні 214-216 $/тонна, а в гривневому еквіваленті - близько 10 350-10 500 грн/тонна. Поточного тижня ринок може закріпитися в діапазоні 10 500-10 550 грн/тонна", - зауважили експерти.

У середньостроковій перспективі зберігається потенціал поступового зростання цін на $1-2 за тонну щотижня. Якщо погодні умови в Аргентині не поліпшаться, українська кукурудза може подорожчати до $220 за тонну і вище, а в період лютий-квітень можливе досягнення рівнів $230-235 за тонну на базисі CPT, резюмували в "Пуск".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,9930
  0,0388
 0,09
EUR
 1
 51,0348
  0,1730
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,7543  0,04 0,09 43,2957  0,05 0,10
EUR 50,8485  0,12 0,23 51,5100  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0850  0,08 0,17 43,1150  0,08 0,17
EUR 51,1979  0,18 0,36 51,2249  0,19 0,38

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес