Агроекспорт скоротився на 20% через атаки на порти й перевантаження логістики — Висоцький.

Середньомісячний експорт зернових, олійних і продуктів переробки з України наразі становить понад 4 млн тонн, що на 20% менше за пікові показники повномасштабної війни, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в інтерв'ю виданню "Цензор.нет".

Він наголосив, що скорочення обсягів є результатом поєднання безпекових ризиків і виробничих факторів. Зокрема, обстріли портової інфраструктури та ризики для судноплавства впливають на динаміку, проте не призвели до критичного зупинення роботи портів.

"Цьогоріч була затримка зі збиранням пізніх культур через погодні умови. Станом на кінець вересня було обмолочено лише близько 5% площ під кукурудзою, що суттєво менше за середньорічні темпи. Висока вологість зерна потребувала додаткового сушіння, що сповільнило відвантаження і збільшило витрати ", - зауважив замміністра.

Він підкреслив, що внаслідок цих чинників логістична система працювала з перевантаженням: у портах одночасно накопичувалися пшениця, соняшникова олія і кукурудза, а залізничні маршрути були максимально завантажені. Це змусило частину експортерів переорієнтовувати потоки на альтернативні маршрути.

Коментуючи ситуацію зі збиранням врожаю кукурудзи, яке триває й досі, Висоцький повідомив, що наразі намолочено близько 29 млн тонн із прогнозованих 30 млн тонн. Відтак у полях залишається незібраними 5-7% виробничих площ. Завершення збору кукурудзи очікується у березні. Замміністра запевнив, що попри можливе зниження якості зерна підстав для втрати врожаю немає.

За оцінками Мінагрополітики, перехідні залишки зерна за підсумками сезону можуть перевищити 10 млн тонн. Проте в масштабах українського виробництва цей обсяг не є критичним і не здатен суттєво дестабілізувати внутрішні ціни.