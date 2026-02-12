Кабмін спростив відновлення використання сільгоспземель після мінного забруднення — Свириденко.

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить оперативніше повертати в обіг сільськогосподарські ділянки, що фактично використовуються попри юридичний статус потенційно забруднених мінами.

За її словами, внесено зміни до Порядку обстеження ділянок, які мають пільги через потенційне мінне забруднення. Відтепер органи місцевої влади перевірятимуть, чи використовується така земля за призначенням, а відповідні дані передаватимуться до Центру гуманітарного розмінування. Фахівці з протимінної діяльності проводитимуть нетехнічне обстеження, щоб підтвердити або спростувати факт забруднення.

У разі якщо ділянка фактично обробляється, податкові пільги скасовуватимуться.

"Кожен гектар української землі має використовуватися ефективно", - наголосила Свириденко.

Премʼєр-міністр також зазначила, що це один із кроків системної роботи уряду з розмінування: "З лютого 2022 року, площа територій, що були повернуті до продуктивного використання після впливу вибухонебезпечних предметів, становить вже 49 415 км2. За 2025 рік - до продуктивного використання повернуто 21 683 км2".

За даними платформи GRIT, наразі понад 10 тис. гектарів одночасно обробляються і мають статус потенційно забруднених. У пріоритеті - саме такі ділянки, які можуть бути безпечно повернуті в обіг.