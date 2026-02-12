Фінансові новини
- |
- 12.02.26
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін спростив відновлення використання сільгоспземель після мінного забруднення — Свириденко.
11:56 12.02.2026 |
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке дозволить оперативніше повертати в обіг сільськогосподарські ділянки, що фактично використовуються попри юридичний статус потенційно забруднених мінами.
За її словами, внесено зміни до Порядку обстеження ділянок, які мають пільги через потенційне мінне забруднення. Відтепер органи місцевої влади перевірятимуть, чи використовується така земля за призначенням, а відповідні дані передаватимуться до Центру гуманітарного розмінування. Фахівці з протимінної діяльності проводитимуть нетехнічне обстеження, щоб підтвердити або спростувати факт забруднення.
У разі якщо ділянка фактично обробляється, податкові пільги скасовуватимуться.
"Кожен гектар української землі має використовуватися ефективно", - наголосила Свириденко.
Премʼєр-міністр також зазначила, що це один із кроків системної роботи уряду з розмінування: "З лютого 2022 року, площа територій, що були повернуті до продуктивного використання після впливу вибухонебезпечних предметів, становить вже 49 415 км2. За 2025 рік - до продуктивного використання повернуто 21 683 км2".
За даними платформи GRIT, наразі понад 10 тис. гектарів одночасно обробляються і мають статус потенційно забруднених. У пріоритеті - саме такі ділянки, які можуть бути безпечно повернуті в обіг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Без світових аналогів: Україна готується отримати перші гіперзвукові ракети.
|Через затримку реформ Україна ризикує недоотримати більш як 5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.
|Київстар і Vodafone планують об’єднати вежовий бізнес, lifecell виступає проти.
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Теплогенератори – з каталогу чи з порад інженера
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
|Комплексная чистка и обработка территории с Kärcher: что выбрать для ухода за садом и двором
У РУБРИЦІ
|Українська кукурудза в лютому може подорожчати до $220 за тонну — аналітики
|Українські підприємства отримали перші дозволи на експорт зброї – Умєров
|Кабмін спростив відновлення використання сільгоспземель після мінного забруднення — Свириденко.
|Надходження від «рибних» аукціонів за рік сягнули 52 млн гривень.
|Агроекспорт скоротився на 20% через атаки на порти й перевантаження логістики — Висоцький.
|НБУ дав коментар стосовно сповільнення інфляції.
Бізнес
|«Квантова стіна» Китаю: запущено мережу з безпрецедентним рівнем захисту.
|Red Magic 11 Pro+ четвертий місяць поспіль очолює топ найпотужніших флагманів AnTuTu.
|ШІ-автодубляж від YouTube стане доступним усім користувачам 27 мовами, включно з українською.
|Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $850 млрд після угоди SpaceX та xAI.
|Intel і SoftBank готують нову технологію ZAM для повернення на ринок пам’яті.
|Побоювання щодо ШІ спричинили падіння акцій софтверних компаній — WSJ.
|Розробник «рою дронів» з України готується до лістингу на Nasdaq.