Фінансові новини
- |
- 10.02.26
- |
- 04:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні за січень очистили від мін 1,34 тис. га агроугідь — Мінекономіки.
08:54 09.02.2026 |
Оператори протимінної діяльності (ПМД) у межах державної програми компенсації вартості розмінування сільгоспземель у січні 2026 року завершили очищення 1,34 тис. га угідь, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.
Згідно з оприлюдненими даними, протягом січня було виконано 12 угод, за які оператори отримали 76,43 млн грн виплат. Середня вартість розмінування 1 гектара землі в межах програми склала 57,1 тис. грн. Крім того, за минулий місяць було укладено вісім нових угод на очищення 3,56 тис. га загальною вартістю 258,68 млн грн.
Загалом з початку дії програми станом на 1 лютого 2026 року вже виконано 73 договори, що дозволило повернути в експлуатацію 13,63 тис. га сільгоспугідь. Сукупна вартість виконаних робіт склала 789,32 млн грн. На стадії реалізації наразі перебувають 98 угод на очищення 19,31 тис. га загальною вартістю 1181,48 млн грн.
Інфографіка міністерства також відображає зростання спроможностей сектору: станом на початок лютого в Україні працюють 134 сертифіковані оператори ПМД та 297 машин для розмінування. Відтак упродовж січня кількість операторів збільшилася на дві одиниці, а парк спецтехніки поповнився трьома машинами.
Державна програма компенсації вартості розмінування земель сільськогосподарського призначення фінансується в межах інструменту ЄС Ukraine Facility. Водночас у січні 40 ветеранів та жінок із родин учасників бойових дій завершили навчання з нетехнічного обстеження територій у межах проєкту ПРООН та отримали працевлаштування у ДП ‘'Укроборонсервіс'‘.
Мінекономіки додало, що в Україні для формування плану гуманітарного розмінування на 2026 рік вперше використали цифрову платформу GRIT, за допомогою якої визначено 5 312 га пріоритетних ділянок для очищення коштом держави.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна, Світовий банк, Японія та Канада уклали угоду на $691 млн за рахунок активів РФ.
|ВВП України у IV кварталі 2025 року зріс на 3% — Держстат.
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту зростають, Brent торгується $68,7 за барель
|Бензин і дизпаливо дорожчають в Україні — ціни на АЗС станом на 9 лютого.
|Кабмін схвалив бездефіцитний бюджет Пенсійного фонду України.
|Reuters повідомляє, що РФ відмовилася від ідеї передати США контроль над ЗАЕС.
|Ринок нових вантажівок в Україні й далі падає — дані Укравтопрому
|Зеленський: Україна відкриває експорт дронів.
|В Україні за січень очистили від мін 1,34 тис. га агроугідь — Мінекономіки.
Бізнес
|Електрокар Xiaomi SU7 зберіг 94,5% ресурсу батареї після 265 000 км пробігу
|Ціни на RAM можуть підскочити на 110%, на SSD — до 60% у першому кварталі 2026 року.
|Ілон Маск об’єднав аерокосмічний та ШІ-бізнеси — SpaceX і xAI.
|Український авторинок у січні зріс на 11%, лідером стала Toyota.
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.