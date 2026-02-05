Авторизация

Цьогоріч Україна виробить близько 4 млн тонн соняшникової олії — УКАБ.

08:55 05.02.2026 |

Новини АПК

В Україні у 2026 році виробництво соняшникової олії може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників, однак цього буде достатньо для покриття внутрішніх потреб країни.

Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, передає Укрінформ з посиланням на відомство у Фейсбуці.

«До війни ми виробляли 5 - 6 млн т соняшникової олії. З наявною ресурсною базою цьогоріч буде вироблено близько 4 млн т. Такі обсяги перекривають внутрішню потребу, яка становить 400-500 тис. т, однак суттєво зменшують експортний потенціал і можливість залучити додаткові кошти в країну», - сказала Литвин.

За її оцінкою, якщо до повномасштабної війни українські аграрії збирали близько 16 млн т насіння соняшника, то в 2025 році показник становив лише 10 млн т, а в 2024 році було зібрано 11 млн т насіння соняшника.

Скорочення сировинної бази пов'язане, зокрема, зі зменшенням посівних площ через окупацію частини територій, насамперед південних регіонів, де традиційно вирощували цю культуру.

Експерт зауважила, що зростання цін на соняшникову олію передусім зумовлене скороченням врожаю насіння соняшника, а також російськими обстрілами інфраструктури та обмеженням експорту. Через обмежену пропозицію зниження цін у найближчій перспективі малоймовірне.

При цьому в УКАБ звертають увагу на тісний зв'язок цін на соняшникову олію з вартістю соєвої, ріпакової та пальмової олії на світовому ринку.

Литвин зазначила, що Україна намагається збільшувати переробку інших олійних культур. За оптимістичним прогнозом, цьогоріч, ймовірно, буде вироблено по 500 тис. т соєвої та ріпакової олій. Водночас ці обсяги поки не компенсують втрати виробництва соняшникової олії.
 

