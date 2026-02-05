Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 22:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Цьогоріч Україна виробить близько 4 млн тонн соняшникової олії — УКАБ.
08:55 05.02.2026 |
В Україні у 2026 році виробництво соняшникової олії може сягнути близько 4 млн тонн, що менше від довоєнних показників, однак цього буде достатньо для покриття внутрішніх потреб країни.
Про це повідомила керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, передає Укрінформ з посиланням на відомство у Фейсбуці.
«До війни ми виробляли 5 - 6 млн т соняшникової олії. З наявною ресурсною базою цьогоріч буде вироблено близько 4 млн т. Такі обсяги перекривають внутрішню потребу, яка становить 400-500 тис. т, однак суттєво зменшують експортний потенціал і можливість залучити додаткові кошти в країну», - сказала Литвин.
За її оцінкою, якщо до повномасштабної війни українські аграрії збирали близько 16 млн т насіння соняшника, то в 2025 році показник становив лише 10 млн т, а в 2024 році було зібрано 11 млн т насіння соняшника.
Скорочення сировинної бази пов'язане, зокрема, зі зменшенням посівних площ через окупацію частини територій, насамперед південних регіонів, де традиційно вирощували цю культуру.
Експерт зауважила, що зростання цін на соняшникову олію передусім зумовлене скороченням врожаю насіння соняшника, а також російськими обстрілами інфраструктури та обмеженням експорту. Через обмежену пропозицію зниження цін у найближчій перспективі малоймовірне.
При цьому в УКАБ звертають увагу на тісний зв'язок цін на соняшникову олію з вартістю соєвої, ріпакової та пальмової олії на світовому ринку.
Литвин зазначила, що Україна намагається збільшувати переробку інших олійних культур. За оптимістичним прогнозом, цьогоріч, ймовірно, буде вироблено по 500 тис. т соєвої та ріпакової олій. Водночас ці обсяги поки не компенсують втрати виробництва соняшникової олії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|€90 млрд для України: в ЄС погодили умови кредитування.
|Нова ракета Rusty Dagger для України пройшла випробування в США — дальність до 400 км.
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту посилили зниження, Brent торгується біля $67,5 за барель
|РФ посилила знижки на нафту для Китаю, намагаючись залучити покупців — Reuters.
|Український агроекспорт у 2025 році досяг $22,6 млрд із посиленням ринків Азії та Африки.
|«Укрзалізниця» у дефолті за євробондами — Fitch вдруге погіршила рейтинг за два тижні.
|$40 млн для енергосистеми України: Світовий банк надає фінансування.
|Попит і подорожчання пального зробили січень непростим для АЗС.
Бізнес
|Реєстрація Starlink: Міноборони пояснило, як пройти верифікацію.
|«Залізна завіса»: Роскомнагляд повідомив про блокування майже 5 млн сайтів.
|Нові чіпи з щільністю 100 тис. транзисторів на сантиметр витримують навантаження у 15,6 т.
|Безкоштовним користувачам YouTube обмежили фонове відтворення у сторонніх браузерах.
|NVIDIA представила нативну програму GeForce NOW для користувачів Linux.
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.