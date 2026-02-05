Фінансові новини
- |
- 05.02.26
- |
- 05:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна відправила на експорт 5 млн тонн агропродукції в січні.
09:48 04.02.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
«Спостерігається зростання обсягів експорту зернових і зниження обсягів всіх інших видів продукції. Основною продукцією, що експортується зараз, є кукурудза», - йдеться у повідомленні.
Так, у січні 2026 року експортовано 3,4 млн т зернових культур (кукурудза - 83%, пшениця - 16%), що на 13% більше, ніж у грудні 2025 року.
Водночас інші культури демонструють протилежну динаміку. Зокрема, Україна на 32% зменшила постачання олійних культур відносно попереднього місяця, яких було вивезено 351,7 тис. т (частка сої - 63%, ріпаку - 35% та соняшнику - 1%).
У січні на 6% зменшились обсяги експорту рослинних олій. Зокрема, було поставлено 479,7 тис. т (частка соняшникової олії - 82%, соєвої - 7%, а ріпакової - 10%).
Макухи після вилучення олій було експортовано 411 тис. т (частка соняшникової макухи - 73%, соєвої - 27%), що на 32% менше проти грудня торік.
Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував зниження на 15% - до 349,9 тис. т.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У 2025 році Україна не виконала 15 індикаторів Ukraine Facility майже на €4 млрд — RRR4U.
|Ввезення літій-іонних акумуляторів в Україну спростили — рішення Кабміну.
|Обмеження Starlink для протидії БпЛА вже дали швидкий результат — Федоров
|Фонд відбудови США–Україна отримав 59 заявок від інвесторів, до відбору пройшли 22
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інверторний мотор, пара і розумні програми пральних машин: розбір від Алло
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає через загострення ситуації на Близькому Сході.
|Держборг України перевищив 98% ВВП після зростання на $47 млрд за рік — Мінфін.
|Євробонди Метінвесту: пролонгація не погоджена, компанія шукає альтернативи.
|Мінфін відзвітував про розміщення ОВДП на суму понад ₴5,3 млрд.
|Угода про поставку СПГ зі США в Україну через «Вертикальний коридор» отримала підтримку посольства США.
|Енергетична підтримка для бізнесу: Кабмін відкрив прийом заявок на нульові кредити та виплати ФОП.
Бізнес
|Десятка найпопулярніших смартфонів 2025 року: рейтинг
|Microsoft обвалилася на $360 млрд: ринок негативно сприйняв інвестиції в ШІ.
|Вартість рекламного ролика під час Суперкубка НФЛ досягла $10 млн
|Пацієнти керують роботами та пишуть текст силою думки – Neuralink підсумувала два роки випробувань мозкового імпланта
|Попри $20 млрд інвестицій, Intel залишилася збитковою у 2025 році.
|2026-й стане роком ШІ-інфраструктури й токенізації активів — оцінка BlackRock.
|Blue Origin запускає нову супутникову мережу TeraWave зі швидкістю до 6 Тбіт/с, стаючи конкурентом Starlink.