Україна відправила на експорт 5 млн тонн агропродукції в січні.

У січні 2026 року Україна експортувала 5 млн т агропромислової продукції, що на 0,8% менше, ніж у грудні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

«Спостерігається зростання обсягів експорту зернових і зниження обсягів всіх інших видів продукції. Основною продукцією, що експортується зараз, є кукурудза», - йдеться у повідомленні.

Так, у січні 2026 року експортовано 3,4 млн т зернових культур (кукурудза - 83%, пшениця - 16%), що на 13% більше, ніж у грудні 2025 року.

Водночас інші культури демонструють протилежну динаміку. Зокрема, Україна на 32% зменшила постачання олійних культур відносно попереднього місяця, яких було вивезено 351,7 тис. т (частка сої - 63%, ріпаку - 35% та соняшнику - 1%).

У січні на 6% зменшились обсяги експорту рослинних олій. Зокрема, було поставлено 479,7 тис. т (частка соняшникової олії - 82%, соєвої - 7%, а ріпакової - 10%).

Макухи після вилучення олій було експортовано 411 тис. т (частка соняшникової макухи - 73%, соєвої - 27%), що на 32% менше проти грудня торік.

Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував зниження на 15% - до 349,9 тис. т.