Україна відправила на експорт 5 млн тонн агропродукції в січні.

09:48 04.02.2026 |

Новини АПК

Україна відправила на експорт 5 млн тонн агропродукції в січні.У січні 2026 року Україна експортувала 5 млн т агропромислової продукції, що на 0,8% менше, ніж у грудні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

«Спостерігається зростання обсягів експорту зернових і зниження обсягів всіх інших видів продукції. Основною продукцією, що експортується зараз, є кукурудза», - йдеться у повідомленні.

Так, у січні 2026 року експортовано 3,4 млн т зернових культур (кукурудза - 83%, пшениця - 16%), що на 13% більше, ніж у грудні 2025 року.

Водночас інші культури демонструють протилежну динаміку. Зокрема, Україна на 32% зменшила постачання олійних культур відносно попереднього місяця, яких було вивезено 351,7 тис. т (частка сої - 63%, ріпаку - 35% та соняшнику - 1%).

У січні на 6% зменшились обсяги експорту рослинних олій. Зокрема, було поставлено 479,7 тис. т (частка соняшникової олії - 82%, соєвої - 7%, а ріпакової - 10%).

Макухи після вилучення олій було експортовано 411 тис. т (частка соняшникової макухи - 73%, соєвої - 27%), що на 32% менше проти грудня торік.

Щодо експорту інших видів агропромислової продукції, то показник також продемонстрував зниження на 15% - до 349,9 тис. т.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1695
  0,0233
 0,05
EUR
 1
 51,0350
  0,0848
 0,17

Курс обміну валют на вчора, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9234  0,17 0,40 43,5000  0,18 0,42
EUR 50,7778  0,11 0,22 51,4956  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на вчора, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,0900  0,11 0,25 43,1200  0,11 0,25
EUR 50,9194  0,06 0,12 50,9462  0,06 0,12

