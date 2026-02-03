Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЄБРР анонсував запуск New Horizons для розвитку агроінновацій в Україні.

09:55 03.02.2026 |

Новини АПК

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив програму технічного співробітництва New Horizons ("Нові горизонти"), спрямовану на стимулювання інноваційних інвестицій в агропродовольчу систему України, повідомила пресслужба банку.

Проєкт має стати ключовим інструментом для відновлення національної економіки та прискорення євроінтеграції агробізнесу, - зауважили в ЄБРР.

Згідно з описом проєкту, програма орієнтована на підтримку бізнесів, що впроваджують передові технології у виробництво продуктів харчування та сільське господарство.

Ключовими напрямками програми New Horizons є стимулювання інвестицій на основі поєднання галузевої аналітики та мапування можливостей для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень; підтримка high-potential сегментів шляхом підтримки таких сфер, як виробництво альтернативних протеїнів і стале інтенсивне сільськогосподарське виробництво.

Крім того, проєкт спрямований на налагодження міжнародної кооперації, зокрема, між українським бізнесом та провідними міжнародними науково-дослідними установами (R&D) для посилення інноваційного потенціалу. Очікується, що обраним українським підприємствам буде надано послугу аудиту та інноваційного скринінгу для виявлення можливостей модернізації їхніх бізнес-процесів.

Програма також передбачає огляд відповідності українського агротех-сектору вимогам ЄС щодо безпечності харчових продуктів, сталого розвитку та стандартів цифрової торгівлі.

Результати досліджень та інноваційні можливості будуть представлені українським компаніям під час спеціального заходу з обміну знаннями, що має об'єднати розробників технологій, стартапи та великий агробізнес.

ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році банк спрямував у країну понад EUR8,5 млрд на підтримку енергетичної безпеки, критичної інфраструктури, продовольчої безпеки, торгівлі та приватного сектору.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

