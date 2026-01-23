В Україні реалізують комплексну програму модернізації зрошення.

В Україні за підтримки Програми з аграрного і сільського розвитку "АГРО", що фінансується урядом США, стартував новий проєкт, який посилить інституційну та технічну спроможність організацій водокористувачів і сприятиме впровадженню сучасних підходів до управління меліоративною інфраструктурою, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

У Мінекономіки зазначили, що проєкт реалізує Асоціація організацій водокористувачів (АОВК) і призначений сформувати довгострокове партнерство між Україною та США у сфері гідротехнічної меліорації.

"Запуск цього проєкту дає змогу поєднати державну політику, експертизу професійної спільноти та підтримку міжнародних партнерів для формування сталої моделі управління меліоративною інфраструктурою і розширення доступу аграріїв до сучасних технологій", - пояснила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко, слова якої наведено в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту агровиробники отримуватимуть комплексну консультаційну підтримку щодо створення та діяльності організацій водокористувачів, управління інженерною інфраструктурою і забезпечення їхньої фінансової сталості. Окремий напрям - професійна навчальна програма для управлінців у сфері зрошення, спрямована на підвищення ефективності експлуатації меліоративних систем і довгострокове планування їх розвитку.

Крім того, експерти АОВК проведуть технічні аудити меліоративних мереж 25 агровиробників і п'яти організацій водокористувачів, за результатами яких будуть розроблені індивідуальні рішення для модернізації інфраструктури. Очікується, що в рамках проєкту українські аграрії налагодять співпрацю з американськими виробниками зрошувальної техніки та постачальниками управлінських і сервісних рішень.

"Розвиток організацій водокористувачів є ключовим елементом відновлення та модернізації зрошення в Україні (...) Також це прискорить відновлення меліоративної інфраструктури України, оскільки рівень зносу, за оцінками експертів, сягає близько 80%", - наголосила Овчаренко.

Мінекономіки нагадало, що розвиток гідротехнічної меліорації має стратегічне значення для агропромислового комплексу України. Від початку повномасштабної війни площі зрошення скоротилися з 525 тис. га 2021 року до 137 тис. га у 2024-му. Водночас потенціал відновлення зрошення в Україні становить щонайменше 1 млн га.

Станом на початок 2026 року в Україні створено 73 організації водокористувачів у 14 областях, зокрема 19 - у 2025 році.