Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні реалізують комплексну програму модернізації зрошення.

11:46 23.01.2026 |

Новини АПК

В Україні за підтримки Програми з аграрного і сільського розвитку "АГРО", що фінансується урядом США, стартував новий проєкт, який посилить інституційну та технічну спроможність організацій водокористувачів і сприятиме впровадженню сучасних підходів до управління меліоративною інфраструктурою, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

У Мінекономіки зазначили, що проєкт реалізує Асоціація організацій водокористувачів (АОВК) і призначений сформувати довгострокове партнерство між Україною та США у сфері гідротехнічної меліорації.

"Запуск цього проєкту дає змогу поєднати державну політику, експертизу професійної спільноти та підтримку міжнародних партнерів для формування сталої моделі управління меліоративною інфраструктурою і розширення доступу аграріїв до сучасних технологій", - пояснила заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ірина Овчаренко, слова якої наведено в повідомленні.

Зазначається, що в межах проєкту агровиробники отримуватимуть комплексну консультаційну підтримку щодо створення та діяльності організацій водокористувачів, управління інженерною інфраструктурою і забезпечення їхньої фінансової сталості. Окремий напрям - професійна навчальна програма для управлінців у сфері зрошення, спрямована на підвищення ефективності експлуатації меліоративних систем і довгострокове планування їх розвитку.

Крім того, експерти АОВК проведуть технічні аудити меліоративних мереж 25 агровиробників і п'яти організацій водокористувачів, за результатами яких будуть розроблені індивідуальні рішення для модернізації інфраструктури. Очікується, що в рамках проєкту українські аграрії налагодять співпрацю з американськими виробниками зрошувальної техніки та постачальниками управлінських і сервісних рішень.

"Розвиток організацій водокористувачів є ключовим елементом відновлення та модернізації зрошення в Україні (...) Також це прискорить відновлення меліоративної інфраструктури України, оскільки рівень зносу, за оцінками експертів, сягає близько 80%", - наголосила Овчаренко.

Мінекономіки нагадало, що розвиток гідротехнічної меліорації має стратегічне значення для агропромислового комплексу України. Від початку повномасштабної війни площі зрошення скоротилися з 525 тис. га 2021 року до 137 тис. га у 2024-му. Водночас потенціал відновлення зрошення в Україні становить щонайменше 1 млн га.

Станом на початок 2026 року в Україні створено 73 організації водокористувачів у 14 областях, зокрема 19 - у 2025 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес