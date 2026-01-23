Фінансові новини
В Україні не функціонує майже кожен третій олійний завод — ЗМІ.
11:02 23.01.2026 |
Зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.
Про це пише сайт Graintrade.com.ua.
В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів за тиждень також виросли на 30 $/т до 1270-1280 $/т, але через простої заводів пропозиція залишається обмеженою, говориться у повідомленні.
"Зростання цін на олію спровокувало різке зростання цін на соняшник в Україні, що різко збільшило пропозицію, тому очікуємо, що зниження морозів сприятиме відновленню роботи заводів та нарощуванню поставок соняшника та олії за високими цінами", - повідомляє сайт.
Ціни пропозиції російської соняшникової олії за тиждень виросли ще на 40-50 $/т до 1280-1290 $/т FOB, внаслідок чого ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до Індії підвищилися на 30-40 $/т до 1390-1400 $/т CIF Mumbai.
Зростання цін на соняшникову олію активізувало експорт пальмової олії з Малайзії, який за 15 днів січня виріс на 15-17%, що підтримало котирування.
Лютневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень виросли на 0,9% до 4100 рингітів/т або 1013 $/т, але вони все ще залишаються під тиском збільшення запасів в Малайзії до 7-річного максимуму.
