В Україні не функціонує майже кожен третій олійний завод — ЗМІ.

11:02 23.01.2026 |

Новини АПК

Зупинка майже третини олійноекстракційних заводів, перебої з електропостачанням та обмежена робота портів знизили пропозицію соняшникової олії з України, що призвело до підвищення цін не лише на українську, але й російську олію.

Про це пише сайт Graintrade.com.ua.

В Україні ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до портів за тиждень також виросли на 30 $/т до 1270-1280 $/т, але через простої заводів пропозиція залишається обмеженою, говориться у повідомленні.

"Зростання цін на олію спровокувало різке зростання цін на соняшник в Україні, що різко збільшило пропозицію, тому очікуємо, що зниження морозів сприятиме відновленню роботи заводів та нарощуванню поставок соняшника та олії за високими цінами", - повідомляє сайт.

Ціни пропозиції російської соняшникової олії за тиждень виросли ще на 40-50 $/т до 1280-1290 $/т FOB, внаслідок чого ціни попиту на соняшникову олію з доставкою до Індії підвищилися на 30-40 $/т до 1390-1400 $/т CIF Mumbai.

Зростання цін на соняшникову олію активізувало експорт пальмової олії з Малайзії, який за 15 днів січня виріс на 15-17%, що підтримало котирування.

Лютневі ф'ючерси на пальмову олію на біржі Bursa Malaysia за тиждень виросли на 0,9% до 4100 рингітів/т або 1013 $/т, але вони все ще залишаються під тиском збільшення запасів в Малайзії до 7-річного максимуму.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,1667
  0,0092
 0,02
EUR
 1
 50,5201
  0,1468
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,8708  0,05 0,12 43,4485  0,02 0,05
EUR 50,2823  0,01 0,01 50,9808  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,1600  0,00 0,00 43,2000  0,00 0,00
EUR 50,5964  0,00 0,00 50,6260  0,00 0,00

