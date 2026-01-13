Держгеокадастр проіндексував нормативну грошову оцінку земель за 2025 рік

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2025 рік становить 108,0 %. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2025 рік дорівнює 1,08.

Цей коефіцієнт застосовується для всіх категорій земель та видів земельних угідь, повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за роками:

1996 рік - 1,703

1997 рік - 1,059

1998 рік - 1,006

1999 рік - 1,127

2000 рік - 1,182

2001 рік - 1,02

2005 рік - 1,035

2007 рік - 1,028

2008 рік - 1,152

2009 рік - 1,059

2010 рік - 1,0

2011 рік - 1,0

2012 рік - 1,0

2013 рік - 1,0

2014 рік - 1,249

2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 (для сільськогосподарських угідь: рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)

2016 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)

2017 рік - 1,0

2018 рік - 1,0

2019 рік - 1,0

2020 рік - 1,0

2021 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)

2022 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,15 (для земель і земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь)

2023 рік - 1,051 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)

2024 рік - 1,12 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)

Витяги, сформовані або які будуть сформовані у період з 1 до 15 січня 2026 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2025 рік. Тому значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у цих витягах потребуватиме перерахунку з урахуванням коефіцієнта індексації за 2025 рік.