Держгеокадастр проіндексував нормативну грошову оцінку земель за 2025 рік

08:50 13.01.2026 |

Новини АПК, Україна

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за 2025 рік становить 108,0 %. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2025 рік дорівнює 1,08.

Цей коефіцієнт застосовується для всіх категорій земель та видів земельних угідь, повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за роками:

  • 1996 рік - 1,703
  • 1997 рік - 1,059
  • 1998 рік - 1,006
  • 1999 рік - 1,127
  • 2000 рік - 1,182
  • 2001 рік - 1,02
  • 2005 рік - 1,035
  • 2007 рік - 1,028
  • 2008 рік - 1,152
  • 2009 рік - 1,059
  • 2010 рік - 1,0
  • 2011 рік - 1,0
  • 2012 рік - 1,0
  • 2013 рік - 1,0
  • 2014 рік - 1,249
  • 2015 рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 (для сільськогосподарських угідь: рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги)
  • 2016 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)
  • 2017 рік - 1,0
  • 2018 рік - 1,0
  • 2019 рік - 1,0
  • 2020 рік - 1,0
  • 2021 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)
  • 2022 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,15 (для земель і земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь)
  • 2023 рік - 1,051 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)
  • 2024 рік - 1,12 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)

    • Витяги, сформовані або які будуть сформовані у період з 1 до 15 січня 2026 року, не містять коефіцієнтів індексації за 2025 рік. Тому значення нормативної грошової оцінки земельних ділянок у цих витягах потребуватиме перерахунку з урахуванням коефіцієнта індексації за 2025 рік. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

