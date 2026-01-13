Держгеокадастр проіндексував нормативну грошову оцінку земель за 2025 рік

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін за
2025 рік становить 108,0 %. Коефіцієнт індексації нормативної грошової
оцінки земель за 2025 рік дорівнює 1,08.
Цей коефіцієнт застосовується для всіх категорій земель та видів земельних угідь, повідомляє Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Коефіцієнт
індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується
кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки
земель.
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за роками: 1996 рік - 1,7031997 рік - 1,0591998 рік - 1,0061999 рік - 1,1272000 рік - 1,1822001 рік - 1,022005 рік - 1,0352007 рік - 1,0282008 рік - 1,1522009 рік - 1,0592010 рік - 1,02011 рік - 1,02012 рік - 1,02013 рік - 1,02014 рік - 1,2492015
рік - 1,433 (крім сільськогосподарських угідь) та 1,2 (для
сільськогосподарських угідь: рілля, багаторічні насадження, сіножаті,
пасовища та перелоги)2016 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,06 (для земель несільськогосподарського призначення)2017 рік - 1,02018 рік - 1,02019 рік - 1,02020 рік - 1,02021 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,1 (для земель несільськогосподарського призначення)2022 рік - 1,0 (для сільськогосподарських угідь) та 1,15 (для земель і земельних ділянок, крім сільськогосподарських угідь)2023 рік - 1,051 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)2024 рік - 1,12 (для всіх категорій земель та видів земельних угідь)
Витяги,
сформовані або які будуть сформовані у період з 1 до 15 січня 2026
року, не містять коефіцієнтів індексації за 2025 рік. Тому значення
нормативної грошової оцінки земельних ділянок у цих витягах
потребуватиме перерахунку з урахуванням коефіцієнта індексації за 2025
рік.